Pracownicy australijskiego Federation University przeprowadzili 24-godzinny strajk w sprawie wynagrodzeń, gwarancji zatrudnienia, obciążenia pracą oraz udziału w przyszłych decyzjach uczelni. Akcja odbyła się po ośmiu miesiącach bezowocnych negocjacji dotyczących układu zbiorowego, informuje ABC News Australia.

Uniwersytet ma kampusy w Ballarat, Berwick, Gippsland, Melbourne i Wimmera. Według ABC pracownicy mają przeprowadzić w przyszłym tygodniu jeszcze trzy przerwy w pracy, co może wpłynąć na publikację ocen studentów.

Oświadczenie o likwidacji przedmiotów

Dwa tygodnie wcześniej kierownictwo Federation University ogłosiło likwidację 87% przedmiotów humanistycznych oraz zamknięcie programu studiów licencjackich z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na wszystkich kampusach poza Berwick.

Matthew Abbott, starszy wykładowca nauk humanistycznych i przewodniczący lokalnej struktury National Tertiary Education Union, powiedział, że pracownicy kierunków humanistycznych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zostali wezwani na pilne spotkanie z 10-minutowym wyprzedzeniem. Jak powiedział, pracownicy otrzymali zaledwie kilka godzin na wyjaśnienie, dlaczego ich przedmioty i programy nie powinny zostać zlikwidowane.

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Abbott poinformował, że po złożeniu przez związek formalnej skargi kierownictwo wycofało ogłoszenie i nazwało je nieporozumieniem.

Stanowisko uniwersytetu

W oświadczeniu Federation University zaprzeczył, że likwiduje 87% przedmiotów humanistycznych. Przedstawiciel uczelni przekazał, że uniwersytet dokonuje przeglądu kursów i przedmiotów z niską liczbą studentów, a nauki humanistyczne, praca socjalna i sztuki wizualne pozostają ważną częścią oferty edukacyjnej.

Uniwersytet oświadczył również, że federalna polityka Job-ready Graduates znacząco podniosła opłaty ponoszone przez studentów za wiele dyscyplin humanistycznych i wywarła znaczną presję na uczelnię. Przedstawiciel uniwersytetu powołał się na niezależną analizę, która, jak powiedział, wykazała nieproporcjonalny wpływ tych zmian na studentów o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkańców regionów, kobiety i ludy rdzenne.

Abbott powiedział, że pracownicy obawiają się możliwej utraty pracy oraz braku informacji o decyzjach kierownictwa. Rachel Fernald, wykładowczyni pracy socjalnej i usług społecznych, również wyraziła zaniepokojenie przyszłością uniwersytetu.

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