W Finlandii zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego i opodatkowaniu podczas kadencji rządu premiera Petteriego Orpo zmniejszą dochody gospodarstw domowych o najniższych dochodach średnio o około 80 euro miesięcznie na jedną osobę dorosłą. Do takich wniosków doszedł Fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej THL, informuje YLE News.

Spadek dochodów w najniższym decylu

Według oceny THL łączny wpływ zmian rządowych w latach 2023–2027 zmniejszy dochody gospodarstw domowych z najniższego decyla rozkładu dochodów o 8%. Jednocześnie liczba osób o niskich dochodach wzrośnie o około 102 tysiące, w tym o około 22 tysiące dzieci.

Badacze wykorzystali szczegółowe miesięczne dane o dochodach Fińskiej Administracji Podatkowej. THL zaznaczył, że zaktualizowany model wykazał mniejszy wpływ zmian legislacyjnych na gospodarstwa domowe o niskich dochodach, niż wcześniej zakładano. Poprzednia ocena, obejmująca zmiany w latach 2024–2025, przewidywała wzrost liczby osób o niskich dochodach o 110 tysięcy, w tym 27 tysięcy dzieci.

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Kogo zmiany dotkną najbardziej

THL wiąże straty dochodów przede wszystkim z ograniczeniem dodatku mieszkaniowego i świadczeń dla bezrobotnych w latach 2024–2025. Według oceny instytutu największego proporcjonalnego spadku dochodów wskutek zmian legislacyjnych należy oczekiwać wśród studentów.

W ujęciu pieniężnym największe straty, według badania, poniosą bezrobotni, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu i ubiegają się o świadczenia dla bezrobotnych z Kela, fińskiej instytucji ubezpieczeń społecznych, lub je otrzymują.

Tymczasem w najwyższym decylu dochodów dochody netto, według oceny THL, wzrosną o około 1%, czyli o około 50 euro miesięcznie na jedną osobę dorosłą. Wyjaśnia się to głównie obniżkami podatków, które w większości dotyczą osób zatrudnionych. THL określił oczekiwany wpływ zmian, które mają wejść w życie w przyszłym roku, jako nieznaczny.

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