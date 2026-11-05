W Finlandii Sąd Okręgowy w Helsinkach uznał rosyjskiego kapitana statku towarowego Fitburg oraz starszego członka załogi za winnych uszkodzenia dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych w Zatoce Fińskiej w ubiegłym roku. Jak informuje Deutsche Welle, sąd uznał obu za winnych uszkodzenia mienia w okolicznościach obciążających.

Wyroki dla oskarżonych

Według AFP kapitan został skazany na trzy i pół roku więzienia. Starszy członek załogi, obywatel Azerbejdżanu, otrzymał karę dwóch lat i 10 miesięcy więzienia. Oskarżeni nie przyznali się do winy i kwestionowali jurysdykcję Finlandii w tej sprawie.

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Zatrzymanie Fitburg

Fińskie władze zatrzymały statek 31 grudnia pod zarzutem uszkodzenia kabli łączących Helsinki i Tallinn. Według fińskiej policji w chwili wykrycia Fitburg przez kilka godzin ciągnął kotwicę.

W czasie incydentu statek z 14 członkami załogi płynął z Petersburga do izraelskiego portu Hajfa. Finlandia wzmocniła ochronę infrastruktury podwodnej po serii przypadków uszkodzenia kabli i rurociągów na Morzu Bałtyckim po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

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