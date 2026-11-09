W sanktuarium Save the Chimps niedaleko miasta Fort Pierce na Florydzie pracownicy musieli dostarczać jedzenie 38-letniemu szympansowi o imieniu Caleb za pomocą drona. Ulewne deszcze zalały teren sanktuarium, a zwierzę pozostawało na otwartym obszarze odciętym od innych części przez wodę, informuje Taipei Times.

Dron do transportu jedzenia i koców

Ulewy nawiedzały południowo-wschodnią i centralną Florydę od 1 listopada do wtorku w ubiegłym tygodniu. Kanały wystąpiły z brzegów i zalały wewnętrzne drogi sanktuarium, którymi zwykle codziennie przewozi się wózkami golfowymi około 1,4 tony pożywienia dla szympansów.

Początkowo pracownicy używali pojazdu o wysokim prześwicie, jednak uległ on awarii. Wówczas wykorzystano drona, którego organizacja kupiła wcześniej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Calebowi dostarczano paczki z jedzeniem i koce, dopóki sam nie przeszedł do bardziej dostępnej części terenu.

Sanktuarium opublikowało nagranie, na którym szympans wyjmuje banana z papierowej torby zrzuconej przez drona. Później Caleb ostrożnie przeszedł po linie rozciągniętej nad zalanym obszarem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zwierzęta pozostały bezpieczne

Budynki przeznaczone do opieki nad szympansami były bezpieczne na wyżej położonym terenie. Część weterynarzy i innych pracowników pozostawała na noc na obszarze o powierzchni 61 hektarów, aby zapewnić zwierzętom opiekę.

Żywność, leki i inne niezbędne rzeczy dla pozostałych około 200 szympansów pracownicy dostarczali ciężarówkami, prywatnym samochodem jednego z pracowników technicznych oraz traktorem. Według dyrektora ds. zarządzania obiektami Marka Yohannana zwierzęta otrzymywały pożywienie, banany i pomarańcze na czas.

Do soboty poziom wody znacznie się obniżył, a około 20% wewnętrznych dróg było już wolnych od wody. Organizacja zwróciła się do społeczeństwa o pomoc w naprawie uszkodzonych budynków i sprzętu; jeden z darczyńców zgodził się podwajać takie wpłaty.

Czytaj nas na