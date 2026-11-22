Na wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Floryda, długotrwałe ulewy spowodowały rozległe podtopienia dzielnic mieszkalnych. W części stanu wprowadzono stan nadzwyczajny po tym, jak w ciągu dwóch dni wzdłuż wybrzeża Atlantyku spadło ponad 30 cm deszczu. Rodziny opuszczają zalane domy łodziami, a służby ratunkowe pomagają osobom uwięzionym w domach i samochodach, informuje UPI.

Ewakuacja mieszkańców i zwierząt

W Daytona Beach ratownicy w sobotę ponownie udawali się do zalanych dzielnic, gdzie ludzie pozostawali w domach i pojazdach. Policja przez niemal 10 godzin pracowała w wodzie sięgającej pasa. Funkcjonariusze Komisji Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy przewozili mieszkańców poduszkowcami do pojazdów przystosowanych do jazdy po zalanych drogach, a także pomagali medykom transportować pacjentów z dzielnicy Midtown do szpitala Halifax.

W mieście Cocoa miejscowa mieszkanka Melissa Tito powiedziała AccuWeather, że w nocy woda nagle zaczęła zalewać jej dom. Do rana poziom wody we wszystkich pomieszczeniach sięgnął jej pasa. W Edgewater ratownicy obchodzili domy i ewakuowali rodziny z małymi dziećmi oraz niemowlęciem. W jednym z domów w chwili przybycia pomocy było około 45 cm wody.

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Wolontariusze ewakuowali również konie, kury, kaczki i świnię z zalanego ośrodka jeździeckiego w Cocoa. Władze hrabstwa Brevard skierowały przesiedlonych mieszkańców do tymczasowych centrów zakwaterowania w Cocoa i Melbourne, które przyjmują osoby ze szczególnymi potrzebami medycznymi oraz zwierzęta domowe. Mieszkańców wezwano do oszczędzania wody z powodu obciążenia systemów odprowadzania wody oraz do unikania kontaktu z wodą powodziową, która może zawierać ścieki, chemikalia i odłamki.

Suma opadów i prognoza

Według danych Narodowej Służby Pogodowej opublikowanych w piątek, w pobliżu Cocoa Beach od wtorku spadło 24,26 cala, czyli około 616 mm deszczu. Na południe od Titusville odnotowano 22,49 cala, a na wyspie Merritt Island — 22 cale. Na lotnisku w Daytona Beach spadło 16,11 cala deszczu, a w pobliżu Port Orange — 14,73 cala.

Najsilniejsze opady przesuwają się na północny wschód Florydy i południowy wschód Georgii, gdzie AccuWeather prognozuje kolejne 10–20 cm deszczu, a miejscami 20–30 cm. Meteorolodzy ostrzegają, że wysoki poziom wody w rzekach może utrzymywać się znacznie dłużej niż same ulewy. Znaczne podtopienia w pobliżu Cocoa mogą trwać do grudnia, a niewielkie — do stycznia.

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