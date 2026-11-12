Władze miasta Delray Beach na Florydzie ogłosiły odwołanie parady z okazji Dnia św. Patryka oraz wydarzenia Pride zaplanowanych na 2027 rok. Administracja miejska wyjaśniła tę decyzję nową ustawą stanową, która ogranicza możliwości gmin w zakresie organizowania, finansowania lub promowania wydarzeń związanych z różnorodnością, równością i inkluzywnością (DEI).

Jak informuje The Guardian, ustawę podpisał w kwietniu gubernator Florydy Ron DeSantis, a wejdzie ona w życie 1 stycznia. W oświadczeniu miasta wskazano, że ograniczenia dotyczą określonych programów i wydarzeń opracowanych lub realizowanych z uwzględnieniem pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Urzędnicy Delray Beach doszli do wniosku, że w 2027 roku nie mają prawa organizować, finansować ani promować tych wydarzeń.

Poszukiwanie prywatnego finansowania

Burmistrz Delray Beach Tom Carney poinformował, że po ogłoszeniu odwołania otrzymał liczne wiadomości od oburzonych mieszkańców. Jak powiedział, wraz z miejskimi urzędnikami i kilkoma organizacjami szuka sposobu na przeprowadzenie marcowej parady w 2027 roku z prywatnych środków.

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Carney nazwał paradę z okazji Dnia św. Patryka ważną częścią życia społeczności Delray Beach. Obiecał regularnie informować mieszkańców o kolejnych decyzjach, jednak nie podał na razie szczegółów możliwego mechanizmu organizacji wydarzenia.

Reakcja społeczności i wyjątki

Odwołanie parady i wydarzenia Pride wywołało niezadowolenie wśród lokalnych mieszkańców i właścicieli firm. Dla przedsiębiorców okresy te tradycyjnie należą do najbardziej dochodowych weekendów w roku, a parada z okazji Dnia św. Patryka zwykle przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających.

Ustawa nosi oficjalną nazwę Florida Senate Bill 1134. Nie obejmuje wydarzeń organizowanych w święta federalne poświęcone różnorodności etnicznej, w tym Dzień Martina Luthera Kinga, Juneteenth i Dzień Ludów Rdzennych. Inne miasta na Florydzie również oceniają skutki nowych ograniczeń, jednak dotąd nie informowano o odwołaniu innych wydarzeń.

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