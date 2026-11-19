Na atlantyckim wybrzeżu amerykańskiego stanu Floryda intensywna burza, która rozpoczęła się 17 listopada 2026 roku, przyniosła w ciągu 24 godzin ponad stopę opadów — ponad 30 centymetrów. Woda zalała ulice i zaczęła wdzierać się do budynków mieszkalnych. Poinformował o tym The Independent.

Drugi epizod w ciągu trzech tygodni

Nowe ulewy wystąpiły mniej niż trzy tygodnie po innych ekstremalnych opadach w części regionu. Synoptycy ostrzegali również przed prawdopodobieństwem dalszych deszczów. W Fort Lauderdale mieszkańcy obserwowali, jak woda podnosiła się na już przesiąkniętych wilgocią podwórkach.

W kwietniu 2023 roku w Fort Lauderdale w ciągu 24 godzin spadło ponad 25 cali deszczu, czyli około 64 centymetrów. Jak zaznacza publikacja, nawet huragany rzadko przynoszą taką ilość deszczu w jednym miejscu w tak krótkim czasie.

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Zagrożenia dla wrażliwych społeczności

Autorka materiału Smeeta Rao, adiunktka pracy socjalnej na Uniwersytecie Stanowym Ohio, zauważa, że cieplejsza atmosfera może zatrzymywać więcej wilgoci, przez co ulewy stają się bardziej intensywne. Jej zdaniem ryzyko jest szczególnie wysokie wraz z ujawnianiem się skutków silnego El Niño w latach 2026–2027.

Najbardziej narażeni na gwałtowne powodzie są mieszkańcy nisko położonych obszarów, osoby o niskich dochodach, osoby starsze oraz najemcy, którzy mają ograniczone możliwości ochrony swoich mieszkań lub szybkiego odzyskania sprawności po kataklizmie. Badanie z 2023 roku, obejmujące 29 070 lokali mieszkalnych w USA, wykazało, że 57% respondentów podało, iż nie byli przygotowani na katastrofę pod względem zapasów żywności i wody, środków awaryjnych oraz transportu.

Wśród możliwych działań Rao wymieniła inwestycje w systemy odwadniające, infrastrukturę przeciwpowodziową, wzmocnienie sieci elektroenergetycznych oraz dostępne bezpieczne mieszkania. Ważne są także informowanie mieszkańców o zagrożeniach i włączanie wrażliwych społeczności w przygotowywanie planów reagowania kryzysowego.

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