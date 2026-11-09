W najbliższych dniach u wybrzeży Florydy planowane jest celowe zatopienie legendarnego transatlantyckiego liniowca SS United States. Statek ma stać się sztuczną rafą; zgodnie z planem będzie to największy na świecie obiekt tego typu utworzony poprzez kontrolowane zatopienie, informuje RMF24.

Przygotowania do zatopienia

Hrabstwo Okaloosa na Florydzie kupiło liniowiec za 1 mln dolarów. Kolejne 13 mln dolarów przeznaczono na przygotowanie statku do zatopienia i usunięcie niebezpiecznych substancji. SS United States odholowano do stoczni w mieście Mobile w Alabamie, gdzie przeszedł niezbędne prace.

Jeśli operacja przebiegnie zgodnie z planem, kadłub statku spocznie ponad 35 km od wybrzeża Florydy — między Pensacolą a Destin. Dwa charakterystyczne kominy liniowca mają zostać przekazane do planowanego muzeum poświęconego historii statku.

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Rekordowy liniowiec transatlantycki

SS United States wszedł do służby w 1952 roku. Podczas pierwszego rejsu rozwinął prędkość około 70 km/h i ustanowił rekord przeprawy przez Atlantyk, który, według publikacji, wciąż nie został pobity. W ciągu niemal dwóch dekad służby liniowiec przewiózł czterech prezydentów USA, liczne gwiazdy i dziesiątki tysięcy pasażerów.

W 1969 roku statek wycofano z eksploatacji w związku z rozwojem lotnictwa odrzutowego, po czym przez prawie 30 lat stał w Filadelfii. Susan Gibbs, prezes organizacji SS United States Conservancy, nazwała liniowiec amerykańskim symbolem, który łączy ludzi.

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