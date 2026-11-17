We Francji we wtorek około 146 tys. osób wzięło udział w ogólnokrajowych protestach w związku z kosztami życia i na rzecz podwyżek płac. Według France 24, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju poinformowało, że w Paryżu zgromadziło się 28 tys. uczestników. Związki zawodowe oszacowały łączną liczbę protestujących na ponad 500 tys., w tym 175 tys. w stolicy.

Frekwencja spadła w porównaniu z poprzednią akcją

Obecna mobilizacja była mniej liczna niż poprzedni wspólny dzień protestów 5 listopada. Wówczas MSW naliczyło 575 tys. uczestników w całym kraju, w tym 65 tys. w Paryżu.

Do akcji dołączyli uczniowie szkół średnich, studenci, pracownicy sektora publicznego oraz część pracowników prywatnych firm. Było to już trzecie wezwanie do strajku pracowników sektora publicznego od września. Wezwano ich do strajku po tym, jak negocjacje związków zawodowych z premierem Sébastienem Lecornu nie spełniły żądań dotyczących wynagrodzeń.

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Żądania związków zawodowych i ograniczenia budżetowe

Rząd w projekcie budżetu po raz czwarty z rzędu nie przewidział ogólnej podwyżki wynagrodzeń dla urzędników państwowych. Związki zawodowe uważają to za niedopuszczalne i twierdzą, że od 2017 roku siła nabywcza pracowników sektora publicznego spadła o 16%.

Uczestnicy akcji poruszali również kwestie stanu szkół, szpitali i innych służb publicznych. Pielęgniarka z paryskiego szpitala Aurélane Thos powiedziała AFP, że protestujących niepokoi pogarszająca się sytuacja w edukacji, ochronie zdrowia i usługach publicznych. W Lyonie tysiące osób przeszły przez miasto z transparentem „Dość poświęceń ze strony pracowników”.

Według władz większość demonstracji przebiegła pokojowo. Jednocześnie rozmieszczono siły bezpieczeństwa z powodu obaw przed możliwą przemocą, a sprzedaż petard tymczasowo zakazano. Podczas protestów w ubiegłym miesiącu w Lyonie doszło do grabieży i podpalenia budynku; wówczas w całym kraju zatrzymano ponad 2 tys. osób.

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