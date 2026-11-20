W Besançon we Francji 92-letnia Colette Woronoff zmarła po ciężkiej hipertermii podczas fali upałów. W nocy jej mąż zadzwonił do córki Anne-Sophie i powiedział, że jego żona upadła i zaczęła mieć drgawki. Medycy, którzy przybyli do mieszkania, odnotowali temperaturę ciała kobiety na poziomie 42,6°C. Rodzina opowiedziała o tym w materiale The Guardian.

Pomoc medyczna

Colette Woronoff trafiła do szpitala, gdzie lekarze zastosowali kąpiele lodowe, aby obniżyć temperaturę jej ciała. Według Anne-Sophie Woronoff stan jej matki na pewien czas się poprawił: obudziła się i uśmiechnęła do bliskich. Jednocześnie lekarz wyjaśnił rodzinie, że niezwykle wysoka temperatura uszkodziła jej serce, wątrobę, płuca i mózg.

Kobieta przebywała w szpitalu do środy. Jej bliscy mogli być przy niej dniem i nocą oraz pożegnać się z nią przed śmiercią.

Upał we wschodniej Francji

Według córki mieszkanie jej rodziców na siódmym piętrze nie miało klimatyzacji. Okna można było otworzyć z obu stron, aby zrobić przeciąg, jednak w nocy, gdy Colette poczuła się źle, otworzyła okna, ale nie otworzyła okiennic. Anne-Sophie powiedziała również, że radziła matce pić więcej wody i brać prysznic.

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Córki mieszkały w pobliżu: jedna mogła przyjechać w około 10 minut, druga w 15 minut, a sama Anne-Sophie w 20 minut. Opiekunowie, fizjoterapeuta i pielęgniarki regularnie odwiedzali małżeństwo. W sobotę siostra odwiedziła rodziców i przywiozła wentylatory; według niej czuli się wtedy dobrze.

Anne-Sophie Woronoff, która pracuje jako lekarka-badaczka, powiedziała, że nie spodziewała się takiego rozwoju wydarzeń. Po śmierci matki rodzinie trudno było znaleźć zakład pogrzebowy z powodu dużej liczby zgonów. Prochy Colette Woronoff pochowano w jej rodzinnej wsi w Ardèche.

Jak podaje The Guardian, powołując się na badanie modelowe obejmujące 854 europejskie miasta, co najmniej 50 tysięcy osób zmarło z powodu gorącego lata 2026 roku. Naukowcy wskazali, że dwie trzecie zgonów związanych z upałem było skutkiem dodatkowego ocieplenia wywołanego zanieczyszczeniem pochodzącym z paliw kopalnych i niszczeniem przyrody.

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