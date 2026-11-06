We Francji w pobliżu miasta Lent autobus przewożący szkolne dzieci zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Co najmniej dwie osoby — dziecko i młoda osoba — zginęły, a kolejnych 16 zostało rannych.

Do wypadku doszło rano

Jak informuje Deutsche Welle, wypadek wydarzył się w piątek rano w pobliżu Lent, w departamencie Ain we wschodniej Francji. Stacja BFMTV podała, że dwie osoby poszkodowane są w ciężkim stanie.

Burmistrz Lent Yves Christen oświadczył, że około godziny 7:00 (06:00 GMT) autobus zjechał z drogi i uderzył w drzewo w rowie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Schronienie dla poszkodowanych

Według burmistrza w zdarzeniu uczestniczyło 70 osób. Lokalną salę społecznościową otwarto, aby zapewnić tymczasowe schronienie osobom poszkodowanym w wypadku.

Francuski minister transportu Philippe Tabarot zmierzał na miejsce wypadku.

Czytaj nas na