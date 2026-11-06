We Francji autobus ze szkolnymi dziećmi zjechał z drogi, zginęły dwie osoby — Deutsche Welle
We Francji w pobliżu miasta Lent autobus przewożący szkolne dzieci zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Co najmniej dwie osoby — dziecko i młoda osoba — zginęły, a kolejnych 16 zostało rannych.
Do wypadku doszło rano
Jak informuje Deutsche Welle, wypadek wydarzył się w piątek rano w pobliżu Lent, w departamencie Ain we wschodniej Francji. Stacja BFMTV podała, że dwie osoby poszkodowane są w ciężkim stanie.
Burmistrz Lent Yves Christen oświadczył, że około godziny 7:00 (06:00 GMT) autobus zjechał z drogi i uderzył w drzewo w rowie.
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Schronienie dla poszkodowanych
Według burmistrza w zdarzeniu uczestniczyło 70 osób. Lokalną salę społecznościową otwarto, aby zapewnić tymczasowe schronienie osobom poszkodowanym w wypadku.
Francuski minister transportu Philippe Tabarot zmierzał na miejsce wypadku.