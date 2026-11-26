We Francji francuski aktor Gérard Depardieu stanie przed sądem pod zarzutem zgwałcenia aktorki Charlotte Arnould w 2018 roku. France 24 informuje o tym, powołując się na adwokata aktora, Davida-Oliviera Kaminskiego. Depardieu zaprzecza, by dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości w tej sprawie.

Oświadczenie Charlotte Arnould

Arnould po raz pierwszy oskarżyła Depardieu o gwałt w 2018 roku. Według niej do dwóch aktów przemocy doszło w paryskim domu aktora, gdy miała niewiele ponad 20 lat.

77-letni Depardieu zaprzecza oskarżeniom. W ubiegłym roku jego zespół prawny zaskarżył decyzję prokuratury o skierowaniu sprawy do sądu.

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Inna sprawa aktora

Wcześniej w tym miesiącu Depardieu wycofał apelację od odrębnego wyroku skazującego z 2025 roku w sprawie o napaść na tle seksualnym. Według France 24 przyznał się do winy i przeprosił poszkodowane.

Jeśli zostanie uznany za winnego w sprawie Arnould, aktorowi może grozić od 15 do 20 lat więzienia. Depardieu zagrał w ponad 200 filmach na przestrzeni pięciu dekad, w tym w „Zielonej karcie”, „Ostatnim metrze” i „Cyrano de Bergeracu”.

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