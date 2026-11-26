Depardieu stanie przed sądem we Francji pod zarzutem gwałtu — France 24
We Francji francuski aktor Gérard Depardieu stanie przed sądem pod zarzutem zgwałcenia aktorki Charlotte Arnould w 2018 roku. France 24 informuje o tym, powołując się na adwokata aktora, Davida-Oliviera Kaminskiego. Depardieu zaprzecza, by dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości w tej sprawie.
Oświadczenie Charlotte Arnould
Arnould po raz pierwszy oskarżyła Depardieu o gwałt w 2018 roku. Według niej do dwóch aktów przemocy doszło w paryskim domu aktora, gdy miała niewiele ponad 20 lat.
77-letni Depardieu zaprzecza oskarżeniom. W ubiegłym roku jego zespół prawny zaskarżył decyzję prokuratury o skierowaniu sprawy do sądu.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Inna sprawa aktora
Wcześniej w tym miesiącu Depardieu wycofał apelację od odrębnego wyroku skazującego z 2025 roku w sprawie o napaść na tle seksualnym. Według France 24 przyznał się do winy i przeprosił poszkodowane.
Jeśli zostanie uznany za winnego w sprawie Arnould, aktorowi może grozić od 15 do 20 lat więzienia. Depardieu zagrał w ponad 200 filmach na przestrzeni pięciu dekad, w tym w „Zielonej karcie”, „Ostatnim metrze” i „Cyrano de Bergeracu”.