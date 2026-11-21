We Francji w sobotę, 21 listopada, dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w protestach, które były szóstym z rzędu weekendem demonstracji. Uczestnicy domagali się poprawy usług publicznych i wyrażali oburzenie rosnącymi kosztami życia oraz nierównościami, podaje Channel NewsAsia.

Liczba uczestników spadła

Organizatorzy poinformowali o 150 tysiącach uczestników w całym kraju. Tydzień wcześniej podawali liczbę 200 tysięcy protestujących, a podczas pierwszej dużej akcji 17 października — 800 tysięcy. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oszacowało sobotnią liczbę uczestników na 82 500 osób, podczas gdy w poprzednią sobotę resort naliczył 106 tysięcy.

W Paryżu tysiące osób zgromadziły się na placu Republiki, skąd ruszyły na wschód miasta. W akcji uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, partii lewicowych, organizacji studenckich oraz ruchu „żółtych kamizelek”. Jedna z grup ustawiła symboliczne nagrobki, ogłaszające „śmierć” usług publicznych, w tym zabezpieczenia społecznego i edukacji.

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Żądania studentów i starcia

Ruch protestacyjny rozpoczął się w połowie września od wystąpień uczniów szkół średnich, którzy domagali się lepszych warunków nauki. Później przerodził się w ogólnokrajową kampanię przeciwko wysokim cenom, niewystarczającemu poziomowi usług publicznych i brutalności policji. Sekretarz generalna studenckiego związku Unef, Manon Moret, oświadczyła, że młodzi ludzie w różnych krajach mierzą się z niepewnością socjalną i są zmuszeni wybierać między mieszkaniem, opieką medyczną a pełnowartościowym wyżywieniem.

Poprzedniego dnia francuski parlament przyjął ustawę, która wzmacnia ochronę funkcjonariuszy organów ścigania podczas używania broni. Dokument spotkał się z krytyką ze strony lewicy. Ogólnie akcje miały w większości pokojowy charakter, jednak w niektórych miastach doszło do starć: uczestnicy próbowali gromadzić się w zakazanych strefach, podpalali samochody i kontenery na śmieci, a policja użyła gazu łzawiącego. Według szacunków AFP od początku protestów co najmniej 31 osób doznało ciężkich obrażeń w wyniku działań sił bezpieczeństwa; władze nie opublikowały oficjalnych statystyk.

Demonstracje odbyły się między innymi w Lille, Marsylii i Lyonie. Związki zawodowe oraz aktywiści wezwali do kontynuowania protestów w najbliższych tygodniach.

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