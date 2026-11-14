We Francji na sobotę, 14 listopada, zaplanowano piąty z rzędu dzień protestów. Główna manifestacja ma rozpocząć się w Paryżu o godz. 13:00 czasu lokalnego, a dziesiątki zgromadzeń są również oczekiwane w innych miastach kraju. Uczestnicy protestują między innymi przeciwko inflacji oraz projektowi ustawy, który przewiduje dodatkową ochronę prawną dla policjantów podczas użycia broni, podaje Channel NewsAsia.

Uczestnicy i postulaty

Od ponad miesiąca w kraju trwają blokady liceów i demonstracje związane ze wzrostem kosztów życia. Protesty odbywają się przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na przyszły rok. Poprzednie akcje były w większości pokojowe, jednak towarzyszyły im pojedyncze przypadki przemocy oraz oskarżenia o przemoc ze strony policji.

W Paryżu do uczniów szkół średnich, związków zawodowych i innych aktywistów miał dołączyć ruch Żółtych Kamizelek. Część demonstrantów domaga się wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą seksualną, inni sprzeciwiają się projektowi ustawy o domniemaniu zgodności z prawem samoobrony policjantów, którzy użyli broni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrowersyjny projekt ustawy

Niższa izba parlamentu zatwierdziła już dokument, który następnie ma zostać rozpatrzony przez Senat. Zwolennicy inicjatywy, w tym skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe, uważają ją za potrzebną, aby policjanci nie byli automatycznie podejrzewani o nadmierne użycie siły. Jednocześnie aktywiści twierdzą, że projekt ustawy utrudni pociąganie funkcjonariuszy do odpowiedzialności.

W ubiegłym tygodniu prawnicy potępili domniemaną przemoc ze strony policji podczas poprzednich protestów. Według nich doprowadziła ona do ciężkich obrażeń, w tym rąk, nóg i oczu. Według danych władz w ubiegłą sobotę w akcjach w całej Francji uczestniczyło około 146 tys. osób. Największe protesty ostatnich tygodni odbyły się podczas czwartkowego strajku, gdy na ulice wyszło ponad 500 tys. osób. Związki zawodowe wezwały również do kolejnego dnia strajków we wtorek, odrzucając obietnicę rządu podniesienia płacy minimalnej o 0,6%.

Czytaj nas na