We Francji kolektyw aktywistów i medyków Lacrymos du sang oświadczył, że w ciągu kilku tygodni otrzymał ponad 10 tys. świadectw od protestujących i przechodniów dotyczących zmian cyklu menstruacyjnego po kontakcie z gazem łzawiącym. W zgłoszeniach mowa była między innymi o silniejszym bólu i obfitszym krwawieniu. Poinformował o tym France 24.

Kolektyw planuje opublikować wyniki ankiety 17 listopada. Jego członkini, położna Johanne Voahangi-Nirina, powiedziała, że zgłoszenia napływały również od kobiet, które nie uczestniczyły w akcjach, ale mieszkały, robiły zakupy lub spacerowały w pobliżu miejsc użycia gazu. Jej zdaniem może to oznaczać, że stres nie jest jedynym możliwym wyjaśnieniem takich skarg.

Dane z badań

Inicjatywę Lacrymos du sang rozpoczęto wzorując się na badaniu przeprowadzonym w Portland po protestach Black Lives Matter w USA w 2020 roku. W ankiecie obejmującej 2 200 osób ponad połowa respondentów zgłosiła skurcze, nasilenie krwawienia i inne problemy zdrowotne po ekspozycji na gaz łzawiący. Była to pierwsza opublikowana, recenzowana praca naukowa, która wykazała związek między kontaktem z gazem a zaburzeniami menstruacji.

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Badaczka neuroendokrynologii z Uniwersytetu Paris-Saclay Solenne Rougeaux Fernandez Garcia oświadczyła, że związek CS, zawarty w większości rodzajów gazu łzawiącego, w tym stosowanych przez francuską policję, rozkłada się w organizmie na kilka substancji. Jedna z nich, jak powiedziała, może zaburzać pracę tarczycy. Powiązała również silny ból menstruacyjny z bezpośrednią aktywacją receptorów bólowych przez związek CS.

Użycie gazu podczas protestów

Francuska policja szeroko stosowała gaz łzawiący podczas ruchu protestacyjnego, który rozpoczął się z powodu warunków w szkołach i nasilił na tle kryzysu kosztów życia. Tylko 17 października funkcjonariusze wystrzelili 22 tys. pojemników. Świadkowie kilku akcji oskarżali policję o użycie gazu bez ostrzeżenia, w tym na wąskich ulicach, w pobliżu szkół i w paryskim metrze.

W 2020 roku Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka ostrzegało, że użycie gazu łzawiącego w dużych ilościach może powodować martwicę tkanek dróg oddechowych i układu pokarmowego, obrzęk płuc oraz krwawienie wewnętrzne. Jeden z deputowanych partii Niepokorna Francja wezwał rząd do zawieszenia stosowania gazu do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań. Kolektyw otrzymał również zgłoszenia o poronieniach, które ludzie wiązali z ekspozycją na gaz, jednak badacze dotąd nie ustalili takiego związku.

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