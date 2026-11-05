We Francji podczas ogólnokrajowego strajku i protestów przeciw rosnącym kosztom życia policja do godziny 18:00 poinformowała o 448 zatrzymanych i 53 rannych funkcjonariuszach. W demonstracjach w czwartek, 5 listopada, uczestniczyły setki tysięcy ludzi, podaje Channel NewsAsia.

Różne szacunki liczby uczestników

Związek zawodowy CGT oszacował liczbę uczestników akcji w całej Francji na 1,6 mln. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o 575 tys. uczestników, korygując wcześniejszy szacunek wynoszący 600 tys. Według resortu w Paryżu maszerowało 60 tys. osób.

Akcje odbyły się po kilku tygodniach protestów zainicjowanych przez młodzież. Związki zawodowe wezwały do powszechnych podwyżek płac i reform podatkowych, a także skarżyły się na policyjne ograniczenia dotyczące niektórych protestów.

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Większość marszów przebiegła pokojowo, jednak w niektórych miastach doszło do starć między protestującymi a policją. W Lyonie podpalono co najmniej jeden samochód, a funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Zamknięte zabytki i blokady szkół

W Paryżu na cały dzień zamknięto wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny. Francuskie władze poinformowały o zablokowaniu 81 z 3 700 szkół średnich. Jednocześnie organizacja uczniowska oświadczyła, że z powodu akcji zajęcia zawieszono w tysiącu placówek szkolnictwa średniego.

Według Ministerstwa Edukacji strajkowało około 16% nauczycieli. Do protestów dołączyły także związki zawodowe pracowników kolei, publicznych szpitali i usług pocztowych. W przeddzień protestów minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że w całym kraju planowano rozmieścić 70 tys. policjantów i pracowników służb bezpieczeństwa.

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