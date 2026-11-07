Francja rozmieści 70 tys. funkcjonariuszy w związku z protestami — Dawn

We Francji na sobotę zaplanowano nowe protesty związków zawodowych i grup studenckich, a ruch żółtych kamizelek zamierza przeprowadzić osobną akcję, zakazaną przez władze, na placu Zgody w centrum Paryża. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że w całym kraju zostanie rozmieszczonych 70 tys. policjantów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, podaje Dawn.

Stowarzyszenia studenckie i związki zawodowe przeprowadzą w Paryżu dozwolony marsz przeciwko wysokim kosztom życia i na rzecz młodzieży. Jednocześnie aktywiści żółtych kamizelek odmówili dołączenia do tego pochodu i wezwali zwolenników do zgromadzenia się na placu Zgody, w pobliżu Zgromadzenia Narodowego i Pałacu Elizejskiego.

Wezwanie do nieposłuszeństwa

Członek komitetu koordynacyjnego ruchu Benjamin Bal oświadczył, że żółte kamizelki wzywają do masowego nieposłuszeństwa. Ruch organizował już uliczne protesty osiem lat temu przeciwko rządowi prezydenta Emmanuela Macrona z powodu planowanej podwyżki podatku od paliw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nuñez oświadczył, że funkcjonariusze są gotowi na możliwe zamieszki i grabieże. Większość demonstracji w ostatnich tygodniach przebiegała pokojowo, jednak miejscami towarzyszyły im starcia z policją i przypadki wandalizmu. 17 października we Francji doszło do najgorszych zamieszek od kilku lat.

Żądania związków zawodowych

W czwartek setki tysięcy pracowników strajkowały i wyszły na ulice w różnych miastach Francji. Według MSW protesty ogólnie przebiegały spokojnie, choć w kilku miastach doszło do starć; zatrzymano 642 osoby. Działania policji są krytykowane za nadmierną brutalność, a po zgłoszeniach przemocy wobec demonstrantów wszczęto dziesiątki wewnętrznych dochodzeń.

Związki zawodowe domagają się podwyższenia płacy minimalnej, ogólnego wzrostu wynagrodzeń, reform podatkowych oraz poprawy warunków nauki dla młodzieży. Premier Sébastien Lecornu planuje w poniedziałek omówić płace i siłę nabywczą z przedstawicielami związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Czytaj nas na