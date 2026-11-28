W sobotę we Francji zaplanowano ogólnokrajowe demonstracje przeciw przemocy ze względu na płeć, które — jak się oczekuje — zgromadzą tysiące osób. Jak informuje France 24, do akcji mają dołączyć organizacje feministyczne, związki zawodowe, studenci oraz uczestnicy ruchu żółtych kamizelek.

Sekretarz generalna związku CGT Sophie Binet oświadczyła, że organizatorzy wzywają do „feministycznej fali przypływu” w miastach całego kraju, aby zwrócić uwagę na konieczność zakończenia przemocy seksistowskiej i seksualnej.

Dwa marsze w Paryżu

W Paryżu od godziny 14:00 mają odbyć się dwa odrębne marsze. Prefektura policji prognozuje łączną liczbę uczestników na około 40 tys. osób.

Kolektyw #NousToutes planuje przejść z placu Republiki na plac Narodu, potępiając przemoc ze względu na płeć, przemoc społeczną i państwową. Inna akcja, organizowana przez zrzeszenie stowarzyszeń i związków zawodowych Feminist Strike, ma wyruszyć z placu Panteonu na plac Italii z żądaniem wyeliminowania przemocy wobec kobiet. Uczestnicy ruchu żółtych kamizelek również wezwali do wyjścia na demonstracje przeciw przemocy seksistowskiej i seksualnej oraz na rzecz równości płci.

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Żądanie uchwalenia ustawy

Jednym z głównych żądań protestujących jest przyjęcie projektu ustawy przeciw seksizmowi i przemocy seksualnej. Dokument przewiduje działania na wszystkich etapach przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci — od profilaktyki po rekompensatę szkód.

Zgromadzenie Narodowe Francji przyjęło tekst 13 października, a Senat ma rozpatrzyć go w styczniu. Przedstawicielka Fundacji Kobiet Florian Volte oświadczyła, że tekst musi zostać poddany pod głosowanie przed sesją parlamentarną zaplanowaną na 28 lutego 2027 roku, a także otrzymać wystarczające finansowanie. Organizacja szacuje koszt jego wdrożenia na 4 mld euro rocznie.

Według oficjalnego raportu opublikowanego w środę, w ubiegłym roku we Francji doszło do ponad 100 kobietobójstw. W 2024 roku ofiarami gwałtów padły 272 tys. kobiet, a 1,3 mln osób doświadczyło molestowania seksualnego.

Demonstracje feministyczne odbywają się w czasie siódmej z rzędu soboty protestów dotyczących kosztów życia oraz żądań studentów, by zwiększyć finansowanie szkół i uniwersytetów. Według France 24 liczba uczestników tych akcji spada: w pierwszą sobotę protestów, 17 października, na ulice wyszło kilkaset tysięcy osób, podczas gdy w ubiegłym tygodniu — dziesiątki tysięcy.

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