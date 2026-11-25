Minister sprawiedliwości Francji Gérald Darmanin zarządził wewnętrzne dochodzenie w sprawie paryskiego prokuratora Christiana de Rocquigny. Chce ustalić, dlaczego prokurator przebywał w siedzibie skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, gdy przybyła tam policja.

Jak podaje Politico Europe, nalot odbył się w ramach śledztwa dotyczącego twierdzeń o możliwym wycieku poufnych informacji sądowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do partii. Urzędnik objęty śledztwem, Hugues Moutou, złożył rezygnację ze stanowiska najwyższego przedstawiciela państwa w regionie Centre-Val de Loire i miał oficjalnie opuścić stanowisko w środę.

Spotkanie w siedzibie

Podczas nalotu de Rocquigny spotykał się z Jean-Paulem Garraudem, byłym sędzią i europosłem Zjednoczenia Narodowego. Garraud powiedział Franceinfo, że rozmawiali o walce z nielegalnym handlem narkotykami i nie poruszali kwestii śledztwa dotyczącego partii.

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W ubiegłym tygodniu de Rocquigny powiedział agencji AFP, że jego obecność w siedzibie nie była związana ze sprawą. Według niego przyszedł napić się kawy ze znajomym, który jest przedstawicielem partii. Prokurator nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz w sprawie zapowiedzianego dochodzenia.

Kwestie etyki zawodowej

Darmanin oświadczył, że należy ustalić, czy wysocy urzędnicy mogli przekazać Zjednoczeniu Narodowemu informacje. Według niego takie działania mogłyby stanowić przestępstwo i byłyby sprzeczne z wymogiem niezależności urzędników sądowych.

Minister uważa również, że de Rocquigny zachował się niewłaściwie, ponieważ nie poinformował przełożonych o swojej obecności podczas nalotu i spotkał się ze znajomym w godzinach pracy, nie biorąc urlopu. Wewnętrzne dochodzenie ma ustalić, czy podczas spotkania omawiano jakiekolwiek wrażliwe informacje.

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