W departamencie Pas-de-Calais na północy Francji na fermie drobiu wykryto wysoce zjadliwy szczep ptasiej grypy H5N1. Z powodu infekcji padło 80 z 4300 ptaków, a resztę stada wybito, podaje The Independent, powołując się na Światową Organizację Zdrowia Zwierząt.

Podwyższony poziom alarmowy

Ognisko wykryto w czwartek. Następnego dnia Francja wprowadziła wysoki poziom alarmowy w związku z ptasią grypą. Przewiduje on obowiązkowe ograniczenia, w tym trzymanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach.

Rozprzestrzenianie się ptasiej grypy budzi obawy rządów i branży drobiarskiej: w ostatnich latach choroba niszczyła stada w różnych krajach, zakłócała dostawy i przyczyniała się do wzrostu cen żywności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania w Szkocji

Wcześniej w tym miesiącu Szkocja również ogłosiła strefę zapobiegania ptasiej grypie po wzroście liczby wykryć wirusa wśród ptaków hodowlanych i dzikich. Wszyscy właściciele drobiu muszą tam przestrzegać wzmocnionych zasad bioasekuracji: ogrodzić ptaki z wolnego wybiegu, czyścić i dezynfekować obuwie oraz powierzchnie betonowe, a także trzymać domowe kaczki i gęsi oddzielnie od innego drobiu.

Z danych obserwacyjnych wynika, że wysoce zjadliwy wirus krąży wśród dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii, a ryzyko dla drobiu domowego i innych ptaków hodowlanych oceniane jest jako bardzo wysokie. W okresie od października do kwietnia w Wielkiej Brytanii odnotowano sześć przypadków choroby wśród ptaków hodowlanych.

Czytaj nas na