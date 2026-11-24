Sąd Apelacyjny w Wersalu we Francji orzekł, że policjant stanie przed sądem pod zarzutem zabójstwa 17-letniego Nahela Merzouka. Nastolatek zginął podczas zatrzymania samochodu w czerwcu 2023 roku. Jego śmierć wywołała kilkudniowe zamieszki w uboższych przedmieściach Paryża.

Decyzja sądu apelacyjnego

Jak informuje France 24, Sąd Apelacyjny w Wersalu uznał, że przeciwko oskarżonemu istnieją wystarczające dowody. Sąd odrzucił również powołanie się obrony na okoliczność łagodzącą. Od tej decyzji można jeszcze wnieść odwołanie.

Policjant spędził pięć miesięcy w areszcie, zanim został zwolniony w listopadzie 2023 roku. Początkowo miał stanąć przed sądem pod zarzutem zabójstwa, jednak zaskarżył tę decyzję.

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Nagranie z zatrzymania samochodu

Po śmierci Nahela rozpowszechniło się nagranie z telefonu komórkowego, na którym widać, jak policjant Florian M. strzela do nastolatka z bliskiej odległości we wnętrzu samochodu podczas zatrzymania na ruchliwej ulicy. Policja początkowo twierdziła, że Nahel skierował samochód na funkcjonariusza. Nagranie pokazywało jednak dwóch policjantów obok nieruchomego samochodu, z których jeden trzymał broń wycelowaną w kierowcę.

W marcu sąd apelacyjny orzekł, że policjant powinien być sądzony za mniej poważny zarzut użycia przemocy skutkującej śmiercią, przed sądem bez ławy przysięgłych. W czerwcu najwyższy sąd Francji uchylił tę decyzję, otwierając drogę do rozpatrzenia sprawy pod zarzutem zabójstwa.

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