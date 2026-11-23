Podczas drugiego krajowego szczytu Choose France we Francji zostaną przedstawione 273 projekty przemysłowe francuskich firm, przewidujące €14,9 mld nowych inwestycji. Łączna wartość ogłoszonego pakietu wynosi €42,5 mld, informuje Euronews.

Spotkanie biznesu w Paryżu

Na wydarzeniu 23 listopada w Międzynarodowym Miasteczku Uniwersyteckim w Paryżu spodziewanych jest około 250 szefów firm z indeksu CAC 40, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek o średniej kapitalizacji oraz startupów. Wezmą w nim również udział minister przemysłu Sébastien Martin i minister gospodarki Roland Lescure.

Prezydent Francji Emmanuel Macron ma rozpocząć dzień od wizyty w Airbusie w Tuluzie, a zakończyć go kolacją w Pałacu Elizejskim. Zaproszono na nią kilku ministrów oraz ponad 150 szefów dużych i małych firm, w tym Danone i Urgo.

Energetyka, lotnictwo i ochrona zdrowia

Szczyt Choose France jest zwykle skierowany do zagranicznych inwestorów, jednak jego francuska wersja ma zaprezentować inwestycje lokalnego biznesu. Podczas pierwszego takiego wydarzenia rok wcześniej władze informowały o €30,4 mld inwestycji w ramach 151 projektów.

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Około 30% projektów z tegorocznego pakietu otrzymuje wsparcie państwowe, w tym za pośrednictwem planu France 2030. Największe inicjatywy dotyczą energetyki, sektora kosmicznego i ochrony zdrowia; znaczną część projektów zrealizują małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach Île-de-France, Nowa Akwitania i Normandia.

Dwa programy łącznie opiewają na €17,5 mld, czyli ponad 40% wszystkich ogłoszonych inwestycji. Grupa ADP, zarządzająca paryskimi lotniskami, realizuje program infrastrukturalny o wartości €9,5 mld. Operator sieci elektroenergetycznej RTE ogłosił program o wartości €8 mld. Firma Elyse Energy z Lyonu przedstawi również projekt zakładu produkcji biopaliwa lotniczego w departamencie Pireneje Atlantyckie o wartości €1,6 mld.

Jednocześnie, według francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych Insee, pod koniec października inwestycje przedsiębiorstw w kraju spadały czwarty kwartał z rzędu. Projekt budżetu rozpatrywany przez parlament przewiduje podwyższenie szeregu obciążeń nakładanych na firmy w 2027 roku.

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