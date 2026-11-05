Pracownicy we Francji rozpoczęli ogólnokrajowy strajk na wezwanie związków zawodowych. Organizatorzy oczekują, że protesty odbędą się w 260 miastach i miasteczkach. Uczestnicy akcji domagają się podniesienia płacy minimalnej i wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, przeprowadzenia reform podatkowych oraz poprawy warunków w szkołach.

Akcje w kilku miastach

Rano protestujący zgromadzili się w Marsylii i Lyonie na południu kraju, a także w Nantes na zachodzie Francji. Wiec w Paryżu zaplanowano na godzinę 13:00 czasu Greenwich. Ministerstwo Edukacji prognozowało, że do strajku przyłączy się 16% nauczycieli w całym kraju.

W przeddzień protestów prezydent Emmanuel Macron odbył spotkanie dotyczące obrony i bezpieczeństwa, aby zapewnić porządek publiczny, informuje Al Jazeera.

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Protesty trwają od września

Regularne demonstracje we Francji odbywają się od września, kiedy uczniowie zaczęli protestować przeciwko złym warunkom w publicznych szkołach średnich. Później akcje rozprzestrzeniły się po kraju i objęły szerszy zakres postulatów związanych ze wzrostem kosztów życia.

Według Reutersa policja użyła gazu łzawiącego podczas demonstracji w Lyonie. Francja była także krytykowana za działania podczas protestów: kilka osób wysunęło oskarżenia o przemoc ze strony policji.

Reuters poinformował również, że spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7 zostało w ostatniej chwili przeniesione z Marsylii do Paryża w związku z sześcioma tygodniami ogólnokrajowych protestów. Dyplomaci, z którymi rozmawiała agencja, nazwali tę decyzję chaotyczną i szkodliwą dla wizerunku Francji.

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