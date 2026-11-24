Prokuratura francuskiego departamentu Seine-Maritime wszczęła śledztwo w sprawie możliwego niewłaściwego wykorzystania środków wspólnoty aglomeracyjnej Le Havre, której przewodniczy kandydat na prezydenta Édouard Philippe. Śledczy sprawdzają możliwe opłacenie jego obrony prawnej ze środków lokalnej wspólnoty.

Opłacenie usług prawnych

Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na BFMTV, śledztwo rozpoczęto po zawiadomieniu organów sądowych o możliwym niewłaściwym wykorzystaniu środków publicznych. Dotyczy ono wydatków wspólnoty aglomeracyjnej Le Havre na kancelarię prawną, którą Philippe zaangażował w innej sprawie.

Ta sprawa jest związana z zarzutami przyznawania korzyści i nadużycia stanowiska. Według BFMTV kancelarii prawnej mogło zostać zapłacone blisko 30 tys. euro na pokrycie kosztów obrony Philippe’a. Adwokatka skarżącej powiedziała, że opłacanie osobistej obrony prawnej wybranego urzędnika ze środków publicznych jest surowo zakazane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze postępowanie

Nowe śledztwo jest powiązane z szerszym postępowaniem sądowym, które francuska Krajowa Prokuratura Finansowa rozpoczęła w maju 2026 roku. Dotyczy ono utworzenia w 2020 roku cyfrowego centrum Le Havre Digital City oraz stowarzyszenia zarządzającego obiektem, któremu przewodniczył jeden z zastępców mera Le Havre.

Pierwotne zawiadomienie w tej sprawie złożyła była pracownica wspólnoty aglomeracyjnej Le Havre. Twierdziła, że Philippe pomógł jednemu ze swoich zastępców mera w uzyskaniu stanowiska w zamian za wsparcie polityczne i instytucjonalne. W tym postępowaniu Philippe ma status świadka wspomaganego: na tym etapie sędziowie nie znaleźli wystarczających podstaw do formalnego postawienia zarzutów.

Kilka tygodni temu skarżąca złożyła odrębną skargę po tym, jak dowiedziała się o rzekomej zapłacie ponad 28 tys. euro kosztów prawnych Philippe’a ze środków wspólnoty aglomeracyjnej. W poniedziałek została przesłuchana przez śledczych. Sam Philippe oświadczył, że wszczęcie nowego śledztwa go nie niepokoi, i nazwał je kontynuacją sprawy z udziałem tej samej skarżącej.

Czytaj nas na