Francuska policja bada oskarżenia wobec aktora Gérarda Depardieu i pisarza Michela Houellebecqa dotyczące domniemanego zbiorowego gwałtu i przemocy wobec kobiety podczas zdjęć do filmu Thalasso w grudniu 2018 roku. Jak podaje The Guardian, dwa źródła znające przebieg sprawy potwierdziły AFP, że śledztwo trwa.

Zeznanie aktorki

Portal śledczy Mediapart poinformował, że aktorka i tancerka z Europy Wschodniej, występująca w materiale pod pseudonimem Alexandra, złożyła zawiadomienie na policji w 2025 roku. W chwili domniemanego ataku miała 32 lata i pracowała we Francji.

Według Alexandry Depardieu i Houellebecq zaatakowali ją, przyciskając podczas jednej ze scen, gdy kamery rejestrowały ujęcie. W zawiadomieniu złożonym na policji wspomniała o „głębokim upokorzeniu” i „niewypowiedzianym wstydzie”. Mediapart przytoczył również jej słowa, że podczas zdarzenia była w stanie paraliżu i odłączenia.

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Stanowisko reżysera i obrony

AFP podała, że reżyser filmu Guillaume Nicloux jest również oskarżany o współudział w przemocy seksualnej. Nicloux powiedział Mediapart, że podczas zdjęć nie zauważył „żadnego przymusu”, ale przeprosił Alexandrę. Prawnicy aktorki nie odpowiedzieli na zapytanie The Guardian, podobnie jak przedstawiciele Depardieu. Redakcja zwróciła się także do wydawców Houellebecqa, lecz nie otrzymała odpowiedzi.

Film Thalasso wszedł na ekrany w 2019 roku. Depardieu i Houellebecq zagrali w nim wersje samych siebie, które spotykają się w centrum wellness i prowadzą długie filozoficzne rozmowy.

Wcześniejszy wyrok Depardieu

W tym tygodniu Depardieu zrezygnował z odwołania od wyroku z 2025 roku w sprawie przemocy seksualnej wobec dwóch kobiet na innym planie filmowym w 2021 roku i przeprosił je. Sąd uznał go za winnego przemocy seksualnej wobec 55-letniej scenografki i 35-letniej asystentki reżysera podczas pracy nad filmem Les Volets Verts w Paryżu. Wyrok w zawieszeniu pozostał w mocy, a nazwisko aktora wpisano do francuskiego rejestru przestępców seksualnych.

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