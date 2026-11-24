We Francji od początku protestów we wrześniu co najmniej 31 osób doznało ciężkich obrażeń w wyniku działań sił bezpieczeństwa. Spośród nich 16 osób doznało trwałych uszkodzeń oka lub straciło kończynę, wynika z zestawienia AFP sporządzonego na podstawie relacji poszkodowanych, ich prawników oraz danych organizacji pozarządowych, podaje Channel NewsAsia.

Ponad 140 postępowań

Francuskie władze nie opublikowały oficjalnych danych dotyczących liczby rannych demonstrantów. Jednak na początku listopada wewnętrzna służba dochodzeniowa policji wszczęła ponad 140 postępowań w sprawie zgłoszeń o domniemanej przemocy ze strony funkcjonariuszy organów ścigania.

Organizacje praw człowieka oskarżają siły bezpieczeństwa o nieuzasadnione użycie siły podczas rozpędzania tłumów pałkami oraz stosowanie granatów do rozpraszania tłumu z bliskiej odległości. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że działania policji były zgodne z prawem i proporcjonalne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Relacje poszkodowanych

25-letnia studentka sztuki Pranni Ush powiedziała, że 17 października na placu Republiki w Paryżu w nogę trafił ją przedmiot, który ona i jej prawnik uważają za część pojemnika z gazem łzawiącym. Według AFP doznała otwartego złamania obu kości podudzia, przeszła trzy operacje, a także przeszczepy skóry i tkanek. Jej nogę stabilizuje aparat zewnętrzny z 15 prętami.

39-letni podolog Rémi Aubert oświadczył, że 31 października w Marsylii policjanci uderzyli go pałką w twarz i powalili na ziemię, gdy wychodził z restauracji po proteście. Według jego relacji wybito lub złamano mu osiem zębów, a także złamano nos. Mężczyzna zgłosił również koszmary senne i inne objawy zespołu stresu pourazowego.

Inna 21-letnia uczestniczka protestu w Marsylii, która poprosiła o nieujawnianie jej nazwiska z powodu gróźb w internecie, doznała ciężkiego urazu nogi. Szpital Europejski w Marsylii podał, że granat do rozpraszania tłumu pozostawił w jej nodze ranę o rozmiarze sześciu centymetrów. Kobieta i jej prawnik uważają, że w ranie znajdował się fragment zapalnika granatu GM2L, który powoduje głośny wybuch i uwalnia gaz łzawiący.

Czytaj nas na