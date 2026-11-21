We Francji szóstą sobotę z rzędu odbywają się protesty. Demonstranci wychodzą na ulice z powodu rosnących kosztów życia oraz sposobu, w jaki rząd reaguje na trwające od kilku tygodni niepokoje społeczne. Poinformowała o tym France 24.

Przyczyny protestów

W materiale zaznaczono, że uczestnicy protestów sprzeciwiają się wzrostowi kosztów życia. Wyrażają również niezadowolenie z działań francuskiego rządu w odpowiedzi na tygodnie niepokojów społecznych.

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Kontekst protestów

Obecna sobota była szóstą z rzędu sobotą, podczas której demonstranci organizują protesty. Protesty odbywają się przed wyborami prezydenckimi we Francji, zaplanowanymi na 2027 rok.

France 24 opublikowała materiał wideo o nowym dniu protestów 21 listopada 2026 roku. O wydarzeniach opowiada w nim dziennikarka Antonia Kerrigan.

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