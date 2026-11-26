We Francji sojusznik Marine Le Pen, Jordan Bardella, ponownie został oskarżony o antysemickie wypowiedzi po tym, jak Mediapart i dziennik Le Monde opublikowały fragmenty jego rzekomo prywatnej korespondencji na Facebooku. Jak informuje France 24, chodzi o rozmowy z byłym szkolnym znajomym Bardelli, datowane na rok, w którym polityk skończył 18 lat.

Treść opublikowanej korespondencji

Według Mediapart i Le Monde Bardella miał pisać w wiadomościach, że bankami rządzą syjoniści, a także wspominać o dążeniu do nowego porządku światowego ze stolicą w Jerozolimie. Redakcje stwierdziły, że niektóre szczegóły korespondencji mogą wskazywać, iż jej autorem był Bardella, w tym wzmianki o jego ówczesnych nauczycielach, rodzicach oraz nauczaniu języka francuskiego cudzoziemców. Ten ostatni epizod opisał również w swojej autobiografii z 2024 roku.

Mediapart podał, że miał te fragmenty już we wrześniu, kiedy po raz pierwszy napisał o domniemanych antysemickich komentarzach Bardelli na Facebooku w 2013 roku. Wówczas redakcja nie opublikowała dodatkowych fragmentów, aby nie ujawnić tożsamości źródła. Szkolny znajomy później zgodził się przekazać te materiały do publikacji po tym, jak Bardella odrzucił wcześniejsze oskarżenia, zaznaczyły Mediapart i Le Monde.

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Zaprzeczenia Bardelli

Za pośrednictwem prawnika 31-letni Bardella kategorycznie odrzucił nowe oskarżenia, nazywając je niedopuszczalną próbą wyrządzenia szkody. Wcześniej zaprzeczał również jakiejkolwiek winie w związku z okresem, gdy był aktywistą Frontu Narodowego, obecnie noszącego nazwę Zjednoczenie Narodowe.

Bardella złożył już dwie skargi prawne przeciwko Mediapart w związku z wcześniejszymi oskarżeniami. Jest jednym z kluczowych sojuszników Le Pen, którą France 24 nazywa kandydatką na prezydenta Francji, i może stanąć na czele rządu, jeśli wygra ona przyszłoroczne wybory.

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