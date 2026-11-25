We Francji Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie postawiła francuskiemu tenisiście Arthurowi Rinderknechowi zarzut odmowy poddania się testowi antydopingowemu. Chodzi o domniemany incydent w Bretanii, który według francuskiego wydania L'Equipe miał miejsce w czerwcu. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Sprawę rozpatrzy niezależny trybunał

Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie, która nadzoruje przestrzeganie zasad antydopingowych i antykorupcyjnych w tenisie, potwierdziła postawienie zarzutu. ITIA oświadczyła, że sprawę na początku przyszłego roku rozpatrzy niezależny trybunał.

Agencja wyraziła także rozczarowanie ujawnieniem szczegółów sprawy. ITIA zaznaczyła, że stara się zachowywać poufność takich postępowań, i odmówiła komentarza na temat szczegółów dochodzenia.

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Rinderknech zaprzecza naruszeniu zasad

31-letni Rinderknech w poście na Instagramie zaprzeczył zarzutowi. Poinformował, że już zwrócił się do ITIA z prośbą o rozpatrzenie jego sprawy przez niezależny trybunał, i oświadczył, że uważa się za niewinnego.

Tenisista zaznaczył, że przedstawi trybunałowi wszystkie szczegóły sytuacji i do czasu rozpatrzenia sprawy nie będzie publicznie komentował jej okoliczności. Oświadczył również, że nigdy nie stosował zakazanych substancji.

L'Equipe poinformowało, że Rinderknechowi może grozić czteroletnia dyskwalifikacja za domniemaną odmowę poddania się testowaniu. Francuz zajmuje 57. miejsce w światowym rankingu i nie ma tytułów ATP w grze pojedynczej.

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