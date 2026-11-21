Sąd w Paryżu wymierzył kary trzem policjantom w sprawie brutalnego pobicia czarnoskórego producenta muzycznego Michela Zeclera w 2020 roku. Jak informuje France 24, dwóch funkcjonariuszy skazano na pięć lat więzienia: w przypadku jednego z nich trzy lata kary zostały zawieszone, a w przypadku drugiego — trzy i pół roku.

Kary dla trzech policjantów

Trzeci policjant również otrzymał karę pięciu lat pozbawienia wolności, z czego cztery lata zostały zawieszone. Jeden rok ma odbyć pod dozorem elektronicznym, a nie w więzieniu.

Policjanci zatrzymali Zeclera w pobliżu jego studia w Paryżu 21 listopada 2020 roku. Oskarżyli go o brak obowiązkowej maseczki ochronnej podczas pandemii Covid-19 i podejrzewali o używanie konopi. Następnie funkcjonariusze wepchnęli producenta do wejścia do biura i brutalnie go pobili. Atak zarejestrowały kamery bezpieczeństwa studia.

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Nagranie wideo podważyło wersję policjantów

W raporcie z zatrzymania policjanci twierdzili, że producent uderzył ich i próbował odebrać im pałkę. Jednak nagranie wideo, opublikowane kilka dni później przez francuskie medium Loopsider, przeczyło tej wersji.

Według opinii medycznej Zecler doznał urazu czaszkowo-twarzowego, obrażeń wargi i skóry głowy, a także całkowitego zerwania ścięgna bicepsa. Z powodu obrażeń nie mógł pracować przez 45 dni. Wyroki skazujące w sprawach dotyczących domniemanej przemocy policyjnej we Francji zdarzają się rzadko, ponieważ większość takich przypadków rozpatrywana jest wewnętrznie.

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