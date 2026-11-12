Podczas przeszukania domu Kevina Tessiera, podejrzanego o październikową strzelaninę we francuskim Trappes, śledczy znaleźli notatkę z nazwiskami i numerami telefonów czterech osób publicznych związanych z lewicowymi siłami politycznymi. Jak informuje France 24, wobec 39-letniego mężczyzny formalnie wszczęto postępowanie w związku z zarzutami, w tym zabójstwa i usiłowania zabójstwa w związku z działalnością terrorystyczną.

Kontakty polityków i aktywistki

W notatce znajdowały się kontakty do deputowanych Partii Zielonych Aymerica Carona i Sandrine Rousseau, deputowanego La France Insoumise Davida Guirauda, a także aktywistki Assy Traoré, która prowadzi kampanie przeciwko rasizmowi i przemocy policyjnej.

Tessier powiedział śledczym, że wziął numery ze strony internetowej, na której opublikowano wyciek danych osobowych, i nazwał te osoby „lewicowcami”. Zaprzeczył, że zamierzał je zaatakować. Prokuratura poinformowała, że w aktach sprawy nie ma innych dowodów na przygotowany plan przemocy wobec tych czterech osób.

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Śledztwo w sprawie strzelaniny

Według prokuratury przestępstwo zostało popełnione z powodu rzeczywistej lub domniemanej przynależności ofiar do określonej rasy, grupy etnicznej, narodu lub religii. Podczas przesłuchania Tessier przyznał, że strzelał do czarnoskórego mężczyzny, a także do dwóch mężczyzn, którzy, jak przypuszczał, mogli mieć północnoafrykańskie pochodzenie. Oświadczył również, że próbował strzelić do kobiety w chuście, ale broń się zacięła.

Śledczy zabezpieczyli 128 wystrzelonych łusek w różnych miejscach. W wyniku strzelaniny jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych, w tym 11-letnia dziewczynka, która jest w ciężkim stanie. Tessier nie zgadza się, by nazywać go terrorystą, i powiedział śledczym, że działał dla Francji.

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