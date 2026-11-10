We Francji rano 10 listopada uczniowie zablokowali wejścia do 49 z około 3700 liceów w kraju. Akcje odbywają się w związku z protestami na rzecz poprawy warunków nauki, informuje Channel NewsAsia, powołując się na francuskie Ministerstwo Edukacji.

Protesty w Paryżu

Francuskie władze oczekiwały, że w demonstracji w Paryżu w ciągu dnia weźmie udział kilka tysięcy uczniów liceów i studentów. Licea, o których mowa, są przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat.

Protesty uczniowskie, które trwają od września, w ostatnich tygodniach przerodziły się w szersze demonstracje z powodu kosztów życia. Niektórym z nich towarzyszyły odosobnione przypadki przemocy oraz oskarżenia o brutalność policji.

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Żądania uczniów i związków zawodowych

Związki zawodowe uczniów i nauczycieli we wspólnym oświadczeniu wezwały do wzmocnienia mobilizacji i dalszego wywierania presji na rząd. Riyad Rani, szef stowarzyszenia uczniowskiego, oświadczył, że protestujący występują nie tylko w swojej sprawie, lecz także w sprawie nauczycieli i ich warunków pracy.

Rząd ogłosił stopniowe zastąpienie internetowej platformy selekcji przy rekrutacji do instytucji szkolnictwa wyższego, a także dodatkowe środki dla części szkół znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Uczniowie uważają te kroki za niewystarczające. Związki zawodowe skrytykowały również obietnicę podwyższenia płacy minimalnej o 0,6% dodatkowo do standardowej indeksacji inflacyjnej i wezwały do nowego dnia strajków i protestów 17 listopada.

Według władz w akcjach związanych z kosztami życia w całym kraju w ubiegły czwartek wzięło udział około 575 tys. osób, podczas gdy związki zawodowe oszacowały liczbę uczestników na 1,5 mln.

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