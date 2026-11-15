Protesty uczniów we Francji trwają ósmy tydzień — The Guardian

We Francji protesty uczniów dotyczące warunków nauki trwają już ósmy tydzień: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy setki liceów zostały zablokowane kontenerami na śmieci lub zamknięte z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa. Tysiące uczniów ostatnich klas, w tym także ci, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w protestach, opuściły od końca września do 150 godzin zajęć — podaje The Guardian.

Uczniowie domagają się remontów zaniedbanych budynków, większej liczby nauczycieli zastępujących nieobecnych kolegów, rozwiązania problemu przepełnionych klas oraz bardziej sprawiedliwych warunków przyjęć na uniwersytety. Najbardziej napięta sytuacja powstała w regionie paryskim oraz w innych miastach, w tym w Tuluzie. Nauczanie zdalne tylko sporadycznie w pełni rekompensuje opuszczone lekcje, a część nastolatków nie chodzi do szkoły już od czterech lub pięciu tygodni.

Obrażenia i przypadki przemocy

Jak podaje The Guardian, władze początkowo odpowiedziały na protesty zaostrzeniem środków bezpieczeństwa i skierowaniem policji w pobliże szkół. Podczas starć ludzie odnieśli obrażenia od policyjnego uzbrojenia, w tym dzieci, które straciły rękę lub oko. Od początku protestów poszkodowanych zostało ponad 360 uczniów i 245 pracowników szkół.

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Związki zawodowe nauczycieli oskarżają rząd o dopuszczenie do przekształcenia się sytuacji w niebezpieczną falę przemocy. W różnych częściach kraju odpalano fajerwerki w pobliżu szkół i w klasach. Lokalna radna w pobliżu Paryża, która próbowała pośredniczyć przy szkole, została trafiona w klatkę piersiową butelką z benzyną. Jednocześnie rząd i związki zawodowe podkreślają, że osoby zaangażowane w przemoc nie są tymi samymi uczniami, którzy pokojowo walczą o prawo do edukacji.

Nauczyciele wzywają do powrotu do nauki

Dyrektorzy liceów przeprowadzili własne protesty, oświadczając, że nie są w stanie poradzić sobie z chaosem i niepewnością. Co najmniej 50 kierowników szkół złożyło prośby o zwolnienie. Julien Roy, nauczyciel historii i geografii z Tours, reprezentujący związek zawodowy oświaty SNALC w departamencie Indre-et-Loire, mówił o „kryzysie zaufania” i potrzebie deeskalacji.

Jak powiedział, część uczniów boi się wchodzić do szkół z powodu obecności policji, a napięcie szczególnie odbija się na nastolatkach, którzy już wcześniej mieli trudności w nauce. Nauczyciele obawiają się również o przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych. Nauczycielka języka angielskiego z liceum w rejonie Créteil zaznaczyła, że popiera pokojowe żądania uczniów, ale obawia się, że rok szkolny może zostać zakłócony.

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