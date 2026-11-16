We Francji od 17 października zatrzymano ponad 4 900 podejrzanych w związku z zamieszkami podczas protestów. Według ministra sprawiedliwości Géralda Darmanina, na dzień 3 listopada 2 290 osób przekazano do ścigania karnego, a 404 otrzymały już wyroki więzienia. Większość zatrzymanych to mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat, informuje The Japan Times.

Protesty rozpoczęły się we wrześniu od niewielkich demonstracji dotyczących warunków w szkołach publicznych. Później dołączyły do nich osoby niezadowolone z wysokich kosztów życia i stanu usług publicznych, w tym rodzice, nauczyciele, związki zawodowe, politycy lewicy oraz uczestnicy ruchu żółtych kamizelek.

Zamieszki 17 października

17 października zamieszki objęły Paryż, Marsylię i Lyon. Według ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuñeza, tego dnia w całym kraju protestowało ponad 500 tysięcy osób, w tym około 110 tysięcy w Paryżu. W ciągu 24 godzin splądrowano około 3 tysięcy przedsiębiorstw — od drogich sklepów po supermarkety.

W Paryżu odrębne grupy wybijały witryny, wznosiły barykady oraz podpalały samochody i rowery. W Marsylii ludzie ubrani na czarno weszli do ratusza i przewrócili popiersie Marianny, symbolu Republiki Francuskiej. W Limoges uczestnicy zamieszek podpalili budynek ratusza, a w Lyonie zapaliło się biuro turystyczne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Francuskie władze twierdziły, że w przemocy uczestniczyli aktywiści grup skrajnej lewicy, którzy według ich wersji stosowali taktykę czarnych bloków. Jednocześnie trzech policjantów i pracownik wywiadu, z którymi rozmawiało wydanie, poinformowali, że nie mogą potwierdzić wiodącej roli takich grup w zamieszkach.

Skargi na działania policji

Działania policji również krytykowano po tym, jak niektórzy młodzi uczestnicy protestów odnieśli ciężkie obrażenia. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o 161 wewnętrznych dochodzeniach wszczętych od września w związku z zarzutami przemocy ze strony policjantów. Eksperci ONZ i inni specjaliści ds. praw człowieka wyrażali zaniepokojenie zatrzymaniem niemal 7 tysięcy nieletnich podczas czasami brutalnych blokad szkół.

Aby nie dopuścić do powtórzenia przemocy, rząd wzmocnił policję dodatkowymi siłami podczas kolejnych demonstracji, wprowadzał godziny policyjne i zakazywał szeregu marszów. Nuñez oświadczył, że podczas kolejnych protestów porządku pilnowało 70 tysięcy policjantów i żandarmów, choć siły bezpieczeństwa nadal mierzyły się z przemocą.

Czytaj nas na