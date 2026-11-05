Rankiem 5 listopada, w dniu ogólnokrajowego strajku, we Francji zablokowano 81 z około 3700 liceów. Stanowi to około 2,2% takich placówek edukacyjnych — informuje The Rio Times, powołując się na francuskie Ministerstwo Edukacji.

Według stanu na godz. 10:00 czasu paryskiego związek uczniowski Union syndicale lycéenne, uczestniczący w ruchu protestacyjnym, oświadczył, że ponad 1000 szkół „stanęło”. Różnicę w szacunkach wyjaśnia się odmiennymi kryteriami liczenia: ministerstwo uwzględnia blokady, podczas gdy związek zalicza także placówki zamknięte przez władze lub odgrodzone przez policję.

Liczba blokad wzrosła

Rankiem 2 listopada, w pierwszy dzień po jesiennych feriach, ministerstwo naliczyło 41 zablokowanych liceów. Minister edukacji Édouard Geffray określił sytuację jako względnie niewielką, ale ostrzegł, że rok szkolny może być zagrożony dla kilkuset tysięcy uczniów.

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Oświadczył, że ludzie mają prawo protestować, jednak nie powinni uniemożliwiać innym uczęszczania na zajęcia. W projekcie budżetu na 2027 rok rząd zaproponował utworzenie 500 dodatkowych stanowisk w szkolnictwie średnim oraz stopniowe wprowadzenie od jesieni 2027 roku limitu 28 uczniów w klasie.

Strajk wpłynął na szkoły i transport

Do protestów uczniowskich dołączyły związki zawodowe pracowników, które domagają się podwyżek płac i zmian w projekcie budżetu na 2027 rok. Według ministerstwa odsetek strajkujących w publicznych szkołach podstawowych wyniósł 17,54%.

Cztery związki zawodowe pracowników państwowego operatora kolejowego SNCF ogłosiły strajk. Spółka ostrzegła przed niewielkimi zakłóceniami w ruchu pociągów dużych prędkości TGV oraz zakłóceniami na trasach regionalnych. Paryski operator RATP spodziewał się normalnego funkcjonowania metra, autobusów i tramwajów, ale ograniczonego ruchu na podmiejskiej linii RER B. W Paryżu zaplanowano marsz z placu Republiki na plac Narodu w godz. od 14:00 do 19:00 czasu lokalnego.

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