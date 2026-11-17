We Francji związki zawodowe i ruch „żółtych kamizelek” wezwały do nowego ogólnokrajowego dnia protestów, do którego chcą dołączyć uczniowie. Dyrektorzy szkół twierdzą, że zostali sami z konsekwencjami długotrwałych akcji i blokad placówek oświatowych, informuje Tagesschau.

Pod koniec ubiegłego tygodnia dyrektorzy szkół w całym kraju przeprowadzili akcje solidarnościowe. Arnaud, zastępca dyrektora jednego z paryskich liceów, powiedział, że doznał urazu, gdy próbował odblokować wyjście ewakuacyjne zablokowane przez uczniów. Jak twierdzi, szkoła codziennie odczuwa presję zarówno ze strony rodziców i uczniów, którzy chcą kontynuacji zajęć, jak i uczestników blokad.

Skargi na presję wobec uczniów

Arnaud twierdzi, że około 50 aktywnych politycznie uczniów w jego liceum faktycznie utrudnia naukę pozostałym. Według niego uczniowie ci mają lewicowe poglądy polityczne, a na drzwiach placówki pojawiły się naklejki skrajnie lewicowej partii LFI.

Oświadczył również, że uczniowie chcący uczestniczyć w lekcjach są zastraszani krzykami i gwizdami. Zdaniem Arnauda niewielka grupa wywiera presję na znacznie większą liczbę uczniów, którzy nie uczestniczą w blokadzie.

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Ograniczenia wokół liceów

Prefektura policji w Paryżu wprowadziła zakaz protestów w pobliżu liceów najbardziej dotkniętych blokadami. Władze prewencyjnie zakazały również sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. Dyrektorzy szkół uważają, że takie kroki nie są polityczną odpowiedzią na protesty.

Anne-Laure La Louette, dyrektorka liceum w 19. dzielnicy Paryża, obawia się, że część uczniów może nie wrócić do nauki. Podkreśliła, że przerwa w nauce jest szczególnie ryzykowna dla młodzieży, która potrzebuje stabilnej struktury szkolnej i nie ma możliwości nadrobienia zaległości dzięki dodatkowym zajęciom w domu.

Według Arnauda po zakończeniu jesiennych wakacji uczestnicy uczniowskich akcji nie wysuwają już konkretnych żądań, lecz skandują hasła przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi i policji. Ustępstwa zaproponowane przez rząd nie zadowoliły ani uczniów, ani związków zawodowych i „żółtych kamizelek”. Protesty trwają już ósmy tydzień.

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