Francuski płatny kanał telewizyjny Canal+ 19 grudnia pokaże pierwszy odcinek SNL France, lokalnej adaptacji amerykańskiego programu Saturday Night Live. Gospodarzem premiery będzie francuski komik i aktor Manu Payet, podaje Variety.

Odcinek trwający 52 minuty będzie transmitowany na żywo przed publicznością w studiu. Wystąpi w nim 10-osobowy zespół komediowy, a format obejmie skecze na aktualne tematy, wcześniej nagrane segmenty oraz występy muzyczne na żywo.

Francuska wersja programu

Projekt jest produkowany na licencji NBCUniversal Formats, działu Universal Studio Group. Współproducentami są należące do Mediawan Black Dynamite, Douze Doigts Production oraz Canal+. Kanał emituje oryginalne amerykańskie Saturday Night Live od ponad 10 lat.

Na czele zespołu scenarzystów staną komediowy duet Hugo Benamozig i David Caviglioli, którzy pracowali przy francuskich projektach Le Flambeau, Platane i Terrible Jungle. Do zespołu scenarzystów dołączyła także członkini obsady Lizon Daniel, współscenarzystka filmu Call My Agent: The Movie.

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Obsada i gość muzyczny

Pierwszym gościem muzycznym będzie francuski wykonawca R&B RnBoi, pierwszy artysta zakontraktowany przez wytwórnię Aya Nakamury Nakamura Industrie. Wykona nową kompozycję napisaną dla programu.

W obsadzie znaleźli się belgijsko-amerykańska aktorka, scenarzystka i reżyserka Bérangère McNeese, Lizon Daniel, Sawsan Abes, Emma Ebouaney, Bertrand Goncalves, François de Brauer, Luca Besse, Simon Costi, Victor Sansano oraz komiczka stand-upowa Adèle Fougas. Francuski zespół spędził także tydzień za kulisami amerykańskiego SNL w Nowym Jorku, poznając sposób pracy programu. Adaptacja poruszy tematy francuskiej kultury, bieżących wydarzeń i popularnej rozrywki.

We Francji emitowano już wcześniejszą adaptację tego formatu: w 2017 roku kanał M6 pokazał jeden odcinek prowadzony przez komika Gada Elmaleha. Oryginalne Saturday Night Live, stworzone przez Lorne'a Michaelsa w 1975 roku, w ubiegłym roku obchodziło 50-lecie.

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