We Francji policja zatrzymała kilku podejrzanych po przeszukaniach w trzech miejscach, w tym w paryskim hotelu Ritz, w sprawie dotyczącej domniemanej przemocy i handlu ludźmi, powiązanej z byłym właścicielem Harrodsa i Ritz Paris, Mohamedem Al-Fayedem. Informuje o tym BBC News.

Policja londyńska poinformowała, że francuscy funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania 13 i 14 października. Brytyjscy policjanci byli obecni podczas operacji we Francji, ale nie brali w niej bezpośredniego udziału.

Przeszukania w Paryżu i Saint-Tropez

Francuskie władze oświadczyły, że śledczy przesłuchali kilka osób pokrzywdzonych i prowadzą dochodzenie we współpracy z brytyjskimi organami. Przeszukania i zabezpieczanie dowodów odbyły się w hotelu Ritz w 1. dzielnicy Paryża, w willi Saint-Thérèse w Saint-Tropez, która wcześniej należała do Al-Fayeda, a także w willi Windsor w 16. dzielnicy Paryża.

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Kilku podejrzanych objęto zatrzymaniem policyjnym, jednak po przesłuchaniach zostali zwolnieni. Strona francuska poinformowała, że analizowane są materiały cyfrowe zabezpieczone podczas przeszukań. Dochodzenie trwa pod nadzorem prokuratury w Paryżu.

Zeznania osób pokrzywdzonych i reakcja grup wsparcia

We wrześniu 2024 roku w dokumencie i podcaście BBC ponad 20 kobiet oskarżyło Al-Fayeda o przemoc seksualną. Jedna z uczestniczek projektu powiedziała, że doznała przemocy seksualnej w paryskim Ritzu, a inna, że została zgwałcona w willi Windsor.

Od tego czasu do prawników zgłosiło się ponad 400 domniemanych osób pokrzywdzonych lub świadków. Grupa Justice for Fayed and Harrods Survivors z zadowoleniem przyjęła współpracę francuskich i brytyjskich organów ścigania oraz wezwała do równie dokładnego zbadania innych nieruchomości należących do Al-Fayeda. Grupa No One Above oświadczyła, że jej zdaniem Francja traktuje sprawę jako zorganizowany handel ludźmi.

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