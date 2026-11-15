Jak informuje France 24, strażnicy w Gujanie Francuskiej naliczyli 239 nielegalnych miejsc wydobycia złota na terenie obszaru chronionego podczas inspekcji lotniczej na początku sierpnia. Liczenie przeprowadzono podczas oględzin tej strefy z powietrza.

Wyniki inspekcji lotniczej

Wykryte miejsca są związane z nielegalnym wydobyciem złota. Źródło nie podaje szczegółów dotyczących lokalizacji każdego z nich ani osób zaangażowanych w tę działalność.

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Ocena WWF

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody WWF oświadczył, że walka z nielegalnym wydobyciem złota w Gujanie Francuskiej jest szybko przegrywana. Według organizacji działalność ta powoduje katastrofę ekologiczną i katastrofalne skutki dla zdrowia.

France 24 zaznacza również, że nielegalne wydobycie złota stanowi zagrożenie dla lasów i rdzennych społeczności Gujany Francuskiej.

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