W niedzielę w australijskim mieście Fremantle zostanie otwarty nowy most Walyalup. Zacznie funkcjonować cztery miesiące przed planowanym terminem, informuje ABC News.

Stary, 86-letni drewniany Fremantle Traffic Bridge zamknięto w lutym w związku z budową nowej przeprawy. Początkowo zakładano, że prace potrwają 12 miesięcy. Jednocześnie koszt projektu wzrósł ponad dwukrotnie: z 230 mln dolarów deklarowanych w 2021 roku do 596 mln dolarów.

Wypadek na starym moście

Wśród pierwszych osób, które przejdą nowym mostem, będzie 92-letnia Jen Middleton. W 1956 roku, gdy miała 22 lata, wraz z dwiema koleżankami przeżyła upadek samochodu ze starego mostu z wysokości około 10 metrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podczas przerwy obiadowej Middleton uczyła swoją koleżankę Barbarę Shimmon prowadzić samochód, a Thelma Davis siedziała na tylnym siedzeniu. Według Middleton w drodze z Mosman Park do Fremantle samochód wpadł w poślizg na mokrym od deszczu odcinku drogi pokrytym olejem. Pojazd uderzył w betonową podporę, przewrócił się i spadł z mostu. Wszystkie trzy kobiety uniknęły poważnych obrażeń, choć w następnym tygodniu chodziły do pracy z poduszkami z powodu stłuczeń.

Cechy nowej przeprawy

Nowy 500-metrowy most ma tyle samo pasów ruchu co poprzedni, ale szersze chodniki dla pieszych i większy prześwit dla łodzi. Jest to pierwszy w Australii most ekstradosed, którego konstrukcja łączy elementy wspornikowe i podpory wantowe.

Walyalup będzie trzecim Fremantle Traffic Bridge. Pierwszy zbudowali skazańcy w połowie XIX wieku, a drugi otwarto w 1939 roku i niedawno rozebrano.

Czytaj nas na