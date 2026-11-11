Niemiecki Federalny Urząd Kartelowy oświadczył, że zasada PayPal, która zabrania sprzedawcom internetowym pobierania od klientów dodatkowej opłaty za korzystanie z tej metody płatności, może ograniczać konkurencję i naruszać prawo konkurencji.

Wstępna ocena regulatora

Jest to wstępna ocena urzędu, znanego również pod niemiecką nazwą Bundeskartellamt. Jak podaje Channel NewsAsia, regulator wiąże możliwe ograniczenie z konkurencją między różnymi usługami płatniczymi.

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Reakcja PayPal

W oświadczeniu organ antymonopolowy wskazał, że zakaz nakładania przez sprzedawców internetowych takiej dopłaty może być sprzeczny z przepisami prawa konkurencji. Ocena nie oznacza, że naruszenie zostało już stwierdzone: sformułowano ją jako wstępne stanowisko regulatora.

PayPal nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy dotyczące oświadczenia organu antymonopolowego. W materiale nie przedstawiono stanowiska firmy wobec ustaleń niemieckiego urzędu. Materiał opublikowano 11 listopada 2026 roku, a Reuters wskazano jako źródło.

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