W Fukuoce w Japonii związek zawodowy nauczycieli otrzymał ewidencję czasu pracy, w której niemal wszystkim nauczycielom miejskich gimnazjów wpisano zero minut przerwy. Japońskie prawo pracy przewiduje, że pracodawcy muszą zapewniać pracownikom przerwy.

Dane z 72 szkół

Jak informuje The Japan Times, związek otrzymał dokumenty od miejskiej rady oświaty po złożeniu wniosku o dostęp do informacji. Materiały obejmują ewidencję czasu pracy około 4 tys. nauczycieli i innych pracowników ze wszystkich 72 miejskich gimnazjów w mieście za okres od kwietnia do czerwca.

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Ponad 48 tys. stron

Dokumenty liczyły ponad 48 tys. stron. Nazwiska pracowników zostały w nich ukryte, jednak w ewidencji pozostawiono nazwy szkół, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także dane o przerwach.

Po sprawdzeniu zapisów związek ustalił, że tylko w ośmiu przypadkach w rubryce łącznego czasu trwania przerwy wskazano wartość inną niż zero. W pozostałych wpisach w tej rubryce widniało zero minut przerwy.

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