W rezerwacie Lekedi Foundation w Gabonie opiekunowie szukają towarzysza dla dorosłego samca goryla Jojo, który po przeniesieniu z prywatnego zoo nadal żyje bez innych goryli. Rozważają umieszczenie z nim innego uratowanego zwierzęcia lub goryla urodzonego w zoo — podaje BBC News.

Życie w izolacji

Jojo został schwytany na wolności, gdy miał mniej niż rok. Według materiału jego rodzinę zabili kłusownicy, a małego goryla sprzedano do prywatnego zoo. Tam spędził niemal całe dzieciństwo w małej klatce i był odizolowany od innych goryli.

W 2015 roku, w wieku 11 lat, Jojo po raz pierwszy stanął na trawie. Minęło już ponad dziesięć lat, jednak nie miał ani gorylej rodziny, ani przyjaciół swojego gatunku. Kierownik opiekunów Maxe Anakle Makaba mówi, że zwierzę szuka interakcji z ludźmi, między innymi zbierając liście, aby wymieniać je na smakołyki.

Dyrektor rezerwatu Eric Viyom zaznaczył, że Jojo wydaje dźwięki, którymi dorosłe samce w naturze przywołują samice, gdy odwiedzające wybieg i odchodzące kobiety, które zna, opuszczają go. Jego zdaniem goryl czuje się samotny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poszukiwanie towarzysza wymaga ostrożności

Profesor Uniwersytetu Sussex Gillian Forrester, która bada psychologię małp człekokształtnych, nazwała przypadek Jojo jednym z najcięższych przykładów izolacji, jakie widziała. Za pomocą kamery termowizyjnej badaczka zarejestrowała stale zimny nos zwierzęcia — może to wskazywać na zaburzoną reakcję organizmu na stres.

Naukowczyni uważa, że więź społeczna z innym gorylem mogłaby pomóc Jojo. Jednocześnie transport zwierzęcia z akredytowanego zoo wymagałby decyzji międzynarodowego komitetu, który musiałby uwzględnić genetykę, stan zdrowia i kompatybilność osobników. Zapoznawanie odbywałoby się stopniowo, między innymi za pośrednictwem przedmiotów noszących zapach innego goryla.

Część specjalistów ostrzega, że taka próba może być dla Jojo dodatkowym stresem, ponieważ osiągnął już dorosłość. Opiekunowie chcą znaleźć dla niego kompatybilną samicę lub samca. Katie Fawcett, specjalistka z Grace Center, zaznaczyła, że więzi społeczne są konieczne, by rozważać wypuszczenie zwierzęcia na wolność, a powrót do natury jest ostatecznym celem opiekunów Jojo.

Czytaj nas na