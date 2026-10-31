W pakistańskim Hajdarabadzie nową drogę między Alamdar Chowk a starą Autostradą Narodową w pobliżu Qasim Chowk otwarto dla ruchu, choć na jezdni pozostawały słupy linii wysokiego napięcia. Kierowcy samochodów i motocykliści musieli manewrować między nimi, a nagrania z drogi wywołały krytykę w mediach społecznościowych, informuje Dawn.

Stanowisko władz

Premier prowincji Sindh Syed Murad Ali Shah oświadczył, że przeniesienie słupów było obowiązkiem Hyderabad Electric Supply Company, czyli Hesco. Według niego spółce energetycznej przyznano środki na te prace, jednak ich nie wykonała.

Shah nazwał budowę i otwarcie drogi strategią, która miała zwiększyć presję społeczną na Hesco i przyspieszyć przeniesienie linii. Rzeczniczka rządu Sindhu Sadia Javed przyznała, że doszło do pewnego zaniedbania ze strony administracji, i powiedziała, że na tym odcinku należało ustawić bariery oraz znaki ostrzegawcze.

Jednocześnie zastępca komisarza Hajdarabadu Zainul Abedin Memon oświadczył, że droga nie została formalnie otwarta. Twierdził, że agencja wykonawcza i policja drogowa ustawiły bariery, znaki i inne ograniczenia, lecz ludzie codziennie je omijali.

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Przeniesienie sieci energetycznych

Droga o długości 1,6 kilometra z dwiema jezdniami jest częścią trzech projektów drogowych o łącznej wartości 1,06 mld rupii pakistańskich. Prace nad projektem rozpoczęły się w kwietniu.

Przedstawiciel Hesco Sadiq Kubar poinformował, że podstacja Qasimabad w pobliżu Alamdar Chowk zasila 27 feederów, z których 24 przebiegają przez ten obszar. Według niego 22 feedery zostały już przeniesione na nowe słupy i podłączone, a pozostałe pięć nadal miało zostać podłączonych.

Memon oświadczył również, że według stanu na 28 października przeniesiono 97 słupów, a pozostałe planowano przenieść do 10 listopada. Dodał, że na drodze wykonano jedynie warstwę pośrednią nawierzchni, natomiast końcowa warstwa asfaltu nie została jeszcze ułożona.

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