W Ghanie średnia stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wyniosła 32,4% w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku. Dla szerszej grupy wiekowej od 15 do 35 lat wskaźnik wyniósł 21,9%, podczas gdy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 12,8%, informuje The Rio Times, powołując się na Ghana Statistical Service.

Dane oficjalnej statystyki

Dane przedstawiono w corocznej publikacji Ghana in Numbers, 2025, która podsumowuje statystyki państwowe dotyczące ludności, gospodarki, sfery społecznej, administracji publicznej i środowiska. Wskaźniki bezrobocia opierają się na kwartalnym badaniu siły roboczej prowadzonym przez Ghana Statistical Service.

Za bezrobotne w statystykach uznaje się osoby, które nie mają pracy, są dostępne do podjęcia zatrudnienia i jej poszukują. Według służby w 2025 roku około 12 mln mieszkańców Ghany było w wieku od 15 do 35 lat, co stanowiło około jedną trzecią ludności kraju.

Młodzież poza pracą i edukacją

W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku odsetek osób w wieku 15–35 lat, które nie pracowały, nie uczyły się ani nie odbywały szkolenia zawodowego, wyniósł średnio 17,9%. W trzecim kwartale takich osób było niemal 2 mln, a ponad 60% z nich stanowiły kobiety.

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W miastach wskaźnik ten wyniósł 20,6%, a na obszarach wiejskich 18%. Najwyższy poziom odnotowano w Regionie Centralnym Ghany — 25,3%.

Nieformalne zatrudnienie

Ponad 70% wszystkich miejsc pracy w Ghanie miało charakter nieformalny. Około 65% zatrudnionych młodych ludzi stwierdziło, że ich umiejętności odpowiadają wykonywanej pracy, jednak tylko 58% uważało, że ich poziom wykształcenia spełnia wymagania stanowiska.

Służba Statystyczna wskazała również, że udział dzieci w wieku od 0 do 14 lat w populacji kraju spadł z 41,8% w 2000 roku do 35% w 2025 roku, podczas gdy udział młodzieży utrzymywał się na poziomie około 35%.

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