W tajwańskim Kaohsiungu w piątek wieczorem odbyła się debata dwóch czołowych kandydatów na burmistrza — Lai Jui-lunga z Demokratycznej Partii Postępowej oraz Ko Chih-en z Kuomintangu. Głównymi tematami były przyszłość terenu byłego 205. arsenału oraz darowizny polityczne, informuje Taipei Times.

Przyszłość terenu arsenału

205. arsenał, który podlegał Biuru Uzbrojenia, zakończył w ubiegłym roku przeprowadzkę z centralnej części Kaohsiungu do dzielnicy Dashu. Jego teren ma powierzchnię 57 hektarów. Założony w 1945 roku arsenał produkował dla sił zbrojnych broń strzelecką o kalibrze mniejszym niż 40 mm.

Lai Jui-lung powiedział, że teren znajduje się niedaleko Asia New Bay Area, który miasto rozwija jako duże centrum handlowe i przemysłowe. Jego zdaniem działkę należy zarezerwować pod przyszły rozwój przemysłowy. Skrytykował również propozycję Ko Chih-en, aby przenieść tam ratusz i radę miasta, nazywając taki projekt znacznym obciążeniem finansowym dla miasta.

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Ko Chih-en odpowiedziała, że jej rywal nie przedstawił jasnego planu zagospodarowania dużego terenu. Skrytykowała wzmianki o możliwym zaangażowaniu Nvidii lub utworzeniu parku sztucznej inteligencji, nazywając te propozycje niewystarczająco dopracowanymi. Kandydatka zaproponowała przekształcenie byłego arsenału w specjalną dzielnicę podobną do Manhattanu w Nowym Jorku, która zgodnie z jej zamysłem miałaby przewyższyć handlową dzielnicę Xinyi w Tajpej.

Spór o darowizny i budżet

Ko Chih-en zapytała również Laia, który podobnie jak ona jest ustawodawcą, o darowizny od firm z branży energii słonecznej i przeprowadzone przez niego wysłuchania. Według niej wysłuchania mogły być korzystne dla ich działalności. Lai oświadczył, że zawsze deklarował darowizny polityczne zgodnie z prawem, a wysłuchania organizowano w celu omówienia kierunków rozwoju energetyki z udziałem urzędników, naukowców i przedstawicieli biznesu.

Osobno Lai oskarżył Kuomintang o promowanie pomysłu zwiększenia o 3% udziału Tajpej w podziale dochodów państwowych podczas zmian w ustawie o podziale dochodów i wydatków publicznych w 2024 roku. Ko zaprzeczyła, że zmiany przyjęte przez organ ustawodawczy zawierały takie postanowienie, i oskarżyła rywala o rozpowszechnianie plotek oraz osobiste ataki.

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