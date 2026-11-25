Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge w Stanach Zjednoczonych stworzyli eksperymentalną platformę do uruchamiania morfogenezy ludzkiego tułowia in vitro — w hodowli komórkowej. W pracy zastosowano miejscowe dostarczanie cząsteczek sygnałowych do torbieli nabłonkowych utworzonych z ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych, informuje Nature.

Miejscowe dostarczanie sygnałów

Platforma opiera się na macierzy mikrostudzienek z polimeru PDMS. Komórki wysiewano na określony wzór Matrigelu, a następnie hodowano wraz z mikrocząstkami utrzymywanymi w studzienkach. Mikrocząstki te wykorzystywano do miejscowego dostarczania sygnałów do struktur komórkowych.

Na jednym z etapów autorzy badali miejscowe dostarczanie BMP do torbieli z ludzkich komórek pluripotencjalnych. Zespół stworzył również fluorescencyjne reporterowe linie komórkowe, aby śledzić w czasie dynamikę BMP4 i FOXF1.

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Analiza profili komórkowych

Do analizy wyników badacze wykorzystali sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek oraz bulk RNA-seq. Dane uzyskane w ramach pracy umieszczono w bazie GEO pod numerami GSE306808 i GSE347564, odpowiednio.

Autorzy porównywali również profile komórkowe z wcześniej opublikowanymi danymi analizy pojedynczych komórek ludzkich embrionów oraz ponownie analizowali zestawy danych dotyczące gastrulacji myszy, embrionów makaków krabożernych, gastruloidów i organoidów osiowych. Kod do analizy obrazów i danych transkryptomicznych, klasteryzacji oraz porównania modelu z danymi embrionalnymi opublikowano na licencji MIT. Część autorów jest wynalazcami w zgłoszeniu patentowym Uniwersytetu Harvarda dotyczącym dostarczania sygnałów przez mikrocząstki do torbieli nabłonkowych w celu tworzenia organoidów.

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