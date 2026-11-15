W Hawanie alternatywna służba wywozu śmieci utrzymuje dzielnicę w czystości dzięki 46 pracownikom i 15 pojazdom elektrycznym. Służbom państwowym również brakuje paliwa, przez co w niektórych częściach kubańskiej stolicy śmieci gromadzą się na ulicach.

Jak informuje Tagesschau, pomysł alternatywnego wywozu śmieci zaproponował drobny przedsiębiorca Yasiel Hernández Román. Część opłaty za sprzątanie pokrywa państwo, a resztę płacą osoby prywatne lub hotele. Jeden z pracowników, Alexis Nueva, wcześniej był kierowcą autobusu, ale stracił pracę z powodu niedoboru benzyny.

Przerwy w dostawach prądu i niedobór paliwa

Według publikacji kryzys energetyczny na Kubie gwałtownie się pogłębił po tym, jak prezydent USA Donald Trump zablokował dostawy ropy do kraju. Z powodu przerw w dostawach prądu zamykano kina, teatry i centra kultury.

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Ekspert ds. Kuby Bert Hoffmann z hamburskiego instytutu GIGA oświadczył, że od stycznia tylko jednemu tankowcowi naftowemu pozwolono zacumować na Kubie. Według niego niedobór energii elektrycznej prowadzi do psucia się żywności, zatrzymywania pomp wodnych i pogorszenia codziennych warunków życia. Pracownicy służby sprzątającej opowiadali o nocach bez wentylatora, problemach ze snem i niemożności gotowania.

Prywatne inicjatywy w warunkach kryzysu

W Hawanie 29-letni David González co tydzień zamienia swój dom w miejsce imprez, koncertów, spotkań literackich i dyskusji politycznych. Podczas przerw w dostawach prądu lodówkę, system nagłośnienia i inny sprzęt zasila bateria z Hiszpanii o pojemności 10 kilowatogodzin. Według Gonzáleza 20 godzin regularnych dostaw energii elektrycznej tygodniowo jest już uznawane za luksus.

Hoffmann zaznaczył również, że kubańskie peso w ciągu kilku miesięcy straciło wobec euro ponad połowę wartości. Płace i emerytury nie nadążają za wzrostem cen, a kupowanie towarów jest łatwiejsze dla osób otrzymujących przekazy walutowe od krewnych z zagranicy.

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