W porcie Macquarie na zachodnim wybrzeżu australijskiego stanu Tasmania od października 2024 roku do grudnia 2025 roku padło 1907 ton hodowlanego łososia. Dane Tasmanijskiego Urzędu Ochrony Środowiska (EPA) organizacja ekologiczna Environment Tasmania uzyskała w drodze wniosku o dostęp do informacji — podaje ABC News.

Spór o wskaźnik śmiertelności

Organizacja Environment Tasmania oświadczyła, że zgodnie z limitem ilości paszy w porcie można rocznie hodować do 9500 ton łososia. Jej zdaniem padłe ryby stanowią około 15% maksymalnie możliwej wielkości produkcji w ciągu 15 miesięcy.

Jednocześnie dyrektor wykonawczy stowarzyszenia branżowego Salmon Tasmania, John Whittington, zakwestionował taki sposób obliczeń. Według niego śmiertelność określa się na podstawie liczby padłych ryb, a nie ich masy. Oświadczył, że w podanym okresie padło mniej niż 8% ryb, które w dowolnym momencie znajdowały się w porcie Macquarie.

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We wcześniejszych danych uzyskanych w wyniku innego wniosku pod koniec 2024 roku mowa była o śmierci 1149 ton łososia w ciągu siedmiu miesięcy — od września 2023 roku do marca 2024 roku. W nowych danych nie podano przyczyn śmierci ryb. Salmon Tasmania poinformowała, że w porcie nie występuje bakteria P. salmonis, która powodowała masową śmierć łososi w innych częściach Tasmanii.

Licencje i stan wody

EPA reguluje działalność na 10 stanowiskach hodowli łososia w porcie Macquarie. Termin obowiązywania licencji środowiskowych trzech działających tam firm wygasł prawie rok temu, jednak firmy złożyły wnioski o nowe licencje i mogą kontynuować działalność do czasu podjęcia decyzji w sprawie tych wniosków. Regulator oświadczył, że wszystkie licencje pozostają ważne zgodnie z prawem.

Port Macquarie jest jedynym znanym siedliskiem zagrożonego wyginięciem gatunku płaszczki Maugean skate. Departament Środowiska Tasmanii rozważa nadanie portowi statusu siedliska o krytycznym znaczeniu dla tego gatunku. EPA wcześniej zobowiązał firmy łososiowe do dodatkowego natleniania wody; obecnie łączna wydajność natleniania wody osiągnęła wymagane 10,3 tony na dobę.

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