Mathias Saintil, którego Policja Narodowa Haiti nazwała liderem gangu Boston, zginął podczas operacji policyjnej na Haiti. Jak podaje Al Jazeera, Saintil odniósł wiele ran postrzałowych podczas operacji, a następnie zmarł w szpitalu. Medium podało tę informację, powołując się na źródło policyjne.

Policja oświadczyła, że Saintil został zneutralizowany. W poście opublikowanym w piątek funkcjonariusze nazwali go przywódcą grupy Boston, nazwanej od dzielnicy w Cité Soleil, ubogiej części stolicy, Port-au-Prince.

Reakcja premiera

Premier Alix Didier Fils-Aimé z zadowoleniem przyjął wyniki operacji w mediach społecznościowych. Napisał po francusku i w kreolskim haitańskim, że w kraju jest o jednego lidera gangu mniej. Według niego walka o uwolnienie kraju spod kontroli gangów będzie trwała, a grupy nie będą mogły spać.

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Skala kryzysu

Haiti od lat cierpi z powodu nasilającej się przemocy ze strony gangów, która szczególnie zaostrzyła się po zabójstwie prezydenta Jovenela Moïse'a w 2021 roku. Według ONZ gangi kontrolują do 90% Port-au-Prince, w tym kluczowe drogi i porty morskie. W stolicy i jej okolicach działa co najmniej 26 grup.

ONZ szacuje również, że około połowy członków gangów to dzieci i nastolatki poniżej 18. roku życia. Z powodu przemocy co najmniej 1,4 mln osób opuściło swoje domy, przede wszystkim w rejonie stolicy. Od lipca do października 2026 roku w wyniku przemocy zginęło 1123 Haitańczyków, a kolejnych 440 zostało rannych. W lipcu i sierpniu odnotowano 689 przypadków gwałtów związanych z działalnością gangów.

W kwietniu do kraju zaczęli przybywać członkowie międzynarodowych Sił Zwalczania Gangów. Ich 12-miesięczny mandat we wrześniu przedłużono do marca 2027 roku. Jednocześnie siły borykają się z niedoborem zasobów i personelu.

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